Trem-AP x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Trem-AP e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto será transmitido ao vivo no Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Trem-AP x Paysandu DATA Quarta-feira, 2 de março de 2022 LOCAL Estádio Zerão - Macapá, Amapá HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Macapá.

MAIS INFORMAÇÕES

Invicto na temporada com cinco vitórias e dois empates, o Paysandu é líder isolado do grupo A do Parazão, e fará a sua estreia na Copa do Brasil com a vantagem do empate para avançar.

Já o Trem fará a sua primeira partida na temporada. Na última vez que entrou em campo faturou o título do Campeonato Amapaense, quando venceu o Santos por 5 a 3 nos pênaltis, e encerrou o jejum de de dez anos sem conquistar o troféu do Estadual.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Trem-AP

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Trem-AP Campeonato Amapaense 22 de setembro de 2021 Trem 2 (5) x (3) 2 Santos Campeonato Amapaense 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Trem x Rio Branco Série D 17 de abril de 2022 A definir São Raimundo x Trem Série D 23 de abril de 2022 A definir

Paysandu

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 1 Remo Parazão 20 de fevereiro de 2022 Independente 0 x 1 Paysandu Parazão 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas