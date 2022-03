Trem-AP x Paysandu: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

Trem-AP x Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Zerão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Papão, por ser melhor colocado no ranking de clubes da CBF, possui a vantagem de jogar pelo empate para avançar.

Invicto na temporada com cinco vitórias e dois empates no Parazão, o Paysandu é líder isolado do grupo A, com 17 pontos, enquanto o Trem-AP fará a sua estreia na temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Embalado com a invencibilidade no ano, o Paysandu estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, com o zagueiro Genílson demonstrando otimismo com a competição.

"A importância da Copa do Brasil é grandiosa em termos financeiros e profissionais. Esperamos chegar o mais longe possível. Tive duas grandes experiências boas, chegando nas oitavas com o Juventude em 2019, passando por grandes equipes. Espero junto com todo grupo chegar o mais longe possível, até as finais. Porque não, né?! Sabemos que é difícil, mas não é impossível", afirmou o jogador.

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes não poderá contar com o meia Ricardinho e o atacante Robinho, lesionados.

Já o Trem-AP está treinando desde o início de fevereiro com os garotos da base, mas o técnico Sandro Macapá ganhou reforços ao longo dos últimos dias para a temporada.

"Temos um elenco com os meninos de Macapá e agora chegaram os reforços. Já estamos treinando há duas semanas com o elenco completo e para o jogo vamos estar com três semanas de treinamento, quase quatro", afirmou o treinador.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Polegar, Marcão, Heverton, Patrick Brey; Mikael, Yure, Alex Silva, Dioguinho; Danrlei e Henan.

Possível escalação do Trem-AP: Iago; Léo Frazão, Thiago Costa, João Carlos e Thiago Félix; Amaral, Dhonata, Juninho e Fábio Mucajá; Neto Tcholinha e Aldair.

DESFALQUES

PAYSANDU:

Ricardinho e Robinho: lesionados

TREM-AP: -

ARBITRAGEM

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistentes: Alex Sandro Quadros e Alexsandro Lira

Quarto árbitro: Samuel dos Santos

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Trem-AP x Paysandu será transmitido ao vivo pela Papão TV e pela plataforma Papão TV Play, nesta quarta-feira.