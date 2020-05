"Treinar com Messi e Iniesta era brutal", lembra meia do Celta de Vigo

Com passagens por Barcelona e Manchester City, Denis Suarez conta sobre treinos brutais com Messi e Iniesta e exalta David Silva

Lionel Messi e Andres Iniesta formaram uma das duplas mais espetaculares da história do e do futebol mundial. E para Denis Suarez, a experiência de poder treinar com esse dois craques fez valer a pena sua passagem pelo clube catalão.

O jogador acredita que teria um papel mais importante se tivesse ficado na equipe do , mas revelou que não tem nenhum arrependimento sobre sua escolha.

“Fiquei no City por dois anos. Eles queriam que eu renovasse, mas eu preferia ir para Barcelona. Ninguém sabe o que teria acontecido”, contou ao The . “Talvez, se eu tivesse ficado, jogaria regularmente lá, mas tomei a decisão de ir para o Barcelona e foi o certo para mim, porque joguei muitos jogos pelo primeiro time”, completou.

Mas além ao vestir a camisa do Barcelona, o que mais impressionou Denis Suarez foi poder treinar ao lado de Messi e Iniesta. Para ele, poder ver as duas lendas atuando de perto fez com que aprendesse muito e evoluísse como jogador.

“Treinar com Lionel Messi e Andres Iniesta ... brutal. Leo é o melhor. Andres é um exemplo para mim. Mal podia esperar para aprender com eles e jogar com eles. Messi treina como ele joga, ele gosta de vencer. Em todas as sessões ele tem que vencer”, revelou o jogador.

Mas além dos dois craques, um outro espanhol do Manchester City também impressionou Suarez, mesmo que talvez não tenha o mesmo reconhecimento de seus compatriotas Xavi e Iniesta.

“No City eu treinei com David Silva e ele está lá em cima. Na todos apreciam totalmente o brilhantismo de Silva. Mas na não tenho certeza de que percebam o quão incrível ele tem sido. Silva atingiu as alturas de Xavi e Iniesta. Não posso falar com autoridade sobre toda a história do City, mas Silva, sem dúvida, foi o melhor jogador do City na última década", destacou.

Denis Suárez estava no quando, em 2011, chamou a atenção do Manchester City. Mas após apenas duas partidas oficiais pelo clube, acabou retornando à Espanha para se juntar ao Barça. Como de costume, o clube acabou emprestando o jogador antes de integrá-lo ao time principal.

Mas depois de seu empréstimo, as coisas não aconteceram como o meia esperava. Então, foi emprestado de novo, dessa vez ao , até que acabou retornando ao de Vigo. Agora, o jogador espera deixar as lesões de lado e brigar por uma vaga na seleção da Espanha.

“Minha prioridade agora é jogar futebol regularmente e competir por um lugar na seleção espanhola. Sinto que o Celta é um bom lugar para eu fazer isso. Voltei para casa porque quanto mais jogos jogar, maior a chance que tenho”.

“Nesta temporada, tive alguns problemas no tornozelo. Mas tive fases em que estou jogando muito, criando chances. É isso que eu quero mostrar”, finalizou.

Enquanto isso, os organizadores de trabalham em conjunto com as autoridades da Espanha para que a competição possa retornar. No momento, os jogadores passaram por testes para o novo coronavírus e aos poucos os clubes estão retornando aos treinos.