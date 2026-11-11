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O Al-Ahli saudita iniciou uma revolução de correção a partir do Campeonato Espanhol, com o objetivo de reparar seu rumo na atual temporada 2026-2027, após uma série de resultados negativos que vem sofrendo recentemente.

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O jornal saudita "Okaz" afirmou que o Al Ahli entrou em negociações com o espanhol Miguel Ángel Tena, diretor de futebol do Villarreal, para que ele assuma o cargo de diretor esportivo no próximo período.

O clube saudita busca um novo diretor esportivo para ocupar o cargo no próximo período, como substituto do português Rui Pedro Braz, que foi demitido do cargo durante a temporada atual.

O jornal esclareceu que o Al Ahli discutiu com Tena a visão do clube e seu projeto futuro, a fim de conduzi-lo no próximo período, porém ainda não se chegou a um acordo definitivo sobre o assunto até o momento.

O diretor de futebol do Villarreal não é considerado o único candidato a ocupar o cargo, já que surgem alguns outros nomes que o clube está estudando no momento antes de tomar sua decisão final.

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Quem é Miguel Ángel Tena, candidato a comandar o Al Ahli?

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Tena tem uma longa trajetória no trabalho administrativo com o Villarreal, mas começou essa trajetória há cerca de 23 anos como jogador, quando se transferiu para a equipe juvenil vindo do Valencia, embora tenha permanecido ali por apenas uma temporada.

Tena saiu para o Racing Ferrol em 2004 e jogou por diversos clubes espanhóis depois disso, antes de retornar a ele 10 anos depois, para disputar seu último ano nos gramados antes de se aposentar definitivamente.

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Foi no próprio Racing Ferrol que Miguel Ángel Tena começou sua trajetória fora dos gramados, mas o estranho é que começou como treinador, e permaneceu ali entre 2015 e 2017, antes de se transferir para treinar a equipe sub-19 do Villarreal em 2018.

Dois anos depois, Tena se tornou o treinador do terceiro time do Villarreal, e permaneceu ali por apenas uma temporada, antes do maior salto de sua carreira, quando foi nomeado diretor de futebol do clube espanhol.

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Ao longo de 5 anos, Tena impôs um estilo claro em seu trabalho como diretor esportivo, tendo enfatizado em mais de uma ocasião que seu papel não se limita às novas contratações, mas inclui proporcionar um ambiente adequado para o trabalho.

O diretor esportivo espanhol afirmou que seu objetivo sempre foi construir o ser humano antes do jogador, a fim de ajudá-lo a estar preparado para a vida profissional nos gramados do futebol.

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Tena também enfatizou a necessidade de formar treinadores capazes de gerir a equipe e de lidar com as pessoas da melhor forma possível, e não apenas de formar jogadores nas academias como sempre se fez.

Não há dúvida de que essa filosofia particular contribuiu para o sucesso do Villarreal em revelar diversos talentos de destaque ao longo dos últimos anos, a exemplo de Álex Baena e do goleiro Filip Jörgensen.

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Diretor esportivo e treinador ao mesmo tempo

O estranho é que o trabalho de Tena não se limitou a ser diretor esportivo do Villarreal, pois não esqueceu que trabalhou como treinador por cerca de 6 anos, antes de passar ao trabalho administrativo em 2021.

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E apesar de seu trabalho como diretor esportivo, Miguel Ángel Tena foi acionado como treinador de forma interina em duas ocasiões, em setembro de 2023, e depois em novembro do mesmo ano.

Além disso, o clube espanhol recorreu a seu diretor esportivo para o cargo de treinador da equipe juvenil do Villarreal durante a temporada passada.

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Dessa forma, pode-se dizer que Miguel Ángel Tena é capaz de ser o diretor esportivo do Al Ahli saudita, podendo ser acionado como treinador de forma interina caso haja necessidade.

Isso ocorre num momento em que a torcida do Al Ahli pede a demissão do holandês Marino Pušić, treinador da equipe principal, diante dos resultados negativos que vem sofrendo na temporada atual.

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Pušić chegou ao cargo de treinador do Al Ahli em agosto passado, quando assumiu o posto como substituto do alemão Matthias Jaissle, que saiu de forma surpreendente para comandar o Newcastle United.

Desde que assumiu a equipe de Jedá, Pušić disputou 18 partidas, nas quais conquistou 11 vitórias, contra dois empates, enquanto sofreu derrota em 5 ocasiões.