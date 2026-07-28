Treinador do FC Utrecht, Correia, admite de repente interesse em destaque da Eredivisie

O FC Utrecht está, de facto, interessado nos serviços de Younes Taha, como Anthony Correia admitiu em conversa com a ESPN. “Gostaria muito de trabalhar com ele.”

No entanto, o FC Utrecht não é o único clube interessado no extremo e médio do Twente. SC Braga, RB Salzburg, Frosinone e vários clubes da Arábia Saudita têm interesse.

Taha, de 23 anos, também pode simplesmente continuar em Enschede. O diretor técnico Erik ten Hag apresentou-lhe uma proposta que pode prolongar o seu vínculo por três anos.

Por isso, Correia acredita que o FC Utrecht tem poucas hipóteses de contratar Taha. “Com ele, eu gostaria sempre de trabalhar. Só acho que não está ao nosso alcance. Não discutimos a sua chegada. É um belo jogador, mas primeiro terá de surgir espaço na frente.

Taha jogou na época passada por empréstimo no FC Groningen. Ao serviço do De Trots van het Noorden, marcou seis golos e fez dez assistências na Eredivisie.

O FC Utrecht vendeu no domingo Miguel Rodriguez ao Alavés por cinco milhões de euros. O clube encaixa cerca de 2,5 milhões de euros, porque detinha apenas cinquenta por cento dos direitos de transferência.

Nas alas, o FC Utrecht conta, entre outros, com Yoann Cathline, Adrian Blake e Angel Alarcon. Para a posição 10, o clube de Utrecht tem Victor Jensen e Dani de Wit no plantel.