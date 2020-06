Treinador do Barcelona alfineta Real Madrid: "Parece que não se usa bem o VAR"

Quique Setién lamenta a perda da liderança mas pondera que catalães e madrilenhos têm a mesma pontuação

Com a vitória do Real Madrid diante da Real Sociedad neste domingo, o perdeu a liderança de LaLiga. Faltando oito rodadas para o fim da competição, madrilenhos e catalães têm os mesmos 65 pontos, mas os madrilenhos levam vantagem no confronto direto e, por isso, estão em primeiro.

Porém, é justamente na pontuação que Quique Setién se apega nesta reta final de competição. "Ainda temos os mesmos pontos, a pequena margem de erro também para eles. Tudo o que vale para nós é válido para eles, que eles também não podem cometer erros e já vimos que muitas LaLigas foram decididas em no último jogo, as coisas continuam as mesmas".

"Restam oito jogos para o fim e continuamos a ter o mesmo objetivo: vencer todos os jogos, já esperávamos ter que vencer tudo como eles", completou Setién em coletiva de imprensa. O Barcelona se prepara para jogar contra o nesta terça-feira, 23, às 17h (horário de Brasília). Acompanhe o lance a lance da partida na Goal.

Setién aproveitou para alfinetar o , que teve um pênalti marcado pelo VAR no jogo contra o Sociedad. "É compreensível que nós tenhamos a impressão que se revisam uns lances e outros não dependendo da patida. Parece que o VAR não está sendo usado corretamente". A arbitragem no jogo dos merengues rendeu diversas críticas da imprensa catalã.

Mais do que antes, Setién precisa manter seu time animado para a sequência da temporada. "Espero que isso não nos afete negativamente. Treinamos muito bem apesar do cansaço acumulado e vamos manter o sonho e as expectativas porque estamos convencidos de que podemos vencer o campeonato", afirmou.

Com as ausências de Sergio Busquets e Frenkie de Jong, que se lesionou no empate com o Sevilla, Riqui Puig pode aparecer no time titular como uma alternativa. O treinador não confirmou ou desmentiu a escalação de apenas 20 anos. O jovem é uma das apostas do Barcelona para o futuro.