Treinador campeão com Ronaldo na Inter de Milão morre aos 81 anos

O futebol está em luto. Gigi Simoni, aos 81 anos, faleceu nesta sexta-feira na . No ano passado, ele havia sofrido um derrame e, após complicações, não resistiu. O ex-treinador deixou sua marca em clubes como , e, principalmente, .

Pelo clube do Estádio Giuseppe Meazza, Simoni conquistou a Copa da Uefa de 1997/98 com o time que tinha como uma das referências Ronaldo, que fez o terceiro gol do time na vitória por 3 a 0 contra a Lazio.

Nascido em 1939, em Crevalcore, Luigi Simoni foi meio-campista e atuou por clubes como Napoli, e . No , onde encerrou sua carreira como atleta profissional, começou sua trajetória como treinador de futebol.

Nas redes sociais, diversos clubes homenageram Simoni neste dia triste para o futebol italiano. Veja a repercussão do falecimento do ex-treinador entre os times da Itália:

"Gigi Simoni nos deixou hoje, 22 de maio. Uma data não aleatória, a data mais interista de todas. Tchau Gigi, vamos sentir sua falta". Neste mesmo dia a Inter comemora os 10 anos do último título do clube na Liga dos Campeões.

Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Gigi Simoni, venuto a mancare all'età di 81 anni. A tutti i suoi cari il più caloroso abbraccio da tutto l'#ACMilan



We are deeply saddened by the news of Gigi Simoni's passing. Our deepest condolences go out to his loved ones pic.twitter.com/72axdj9jCr