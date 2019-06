Treinador alemão se confunde e vai parar na quarta divisão achando que é o Schalke 04

Peter Neururer assumiu a função de diretor do Wattenscheid 09 após acreditar que estaria à frente de equipe da Bundesliga

Imagine que você tenha recebido o convite de um amigo para trabalhar em uma empresa mas, por uma falha de comunicação, não era a proposta que pensava. Foi isso que aconteceu com Peter Neururer.

Após a demissão de Domenico Tedesco, o cargo de treinador do 04 ficou vago. Josef Schnusenberg ligou para Neururer com a intenção de contratá-lo e deu detalhes sobre a proposta. Foi aí que o engano aconteceu. Peter explicou que elaboraria o planejamento da equipe em torno da , mas Schnusenberg explicou a situação.

Apresentação de Peter Neururer no Wattenscheid, bem diferente do Schalke 04 (Foto: TW/sg09wat)

"Ele me disse: 'Peter, estou falando do Wattenscheid 09, sou dirigente dessa equipe agora! Entendi tudo e dei minha palavra a ele", revelou o atual diretor de futebol do clube da Regionalliga, quarta divisão do futebol alemão.

O Wattenscheid terminou a campanha na décima-primeira colocação na competição que conta com 18 equipes no grupo. Nada mal para quem assumiu a função por acidente.