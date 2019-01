Trauco pode trocar o Flamengo pelo Sevilla, informa jornal

Rubro-Negro recusu nos últimos dias proposta do San Lorenzo pelo lateral peruano

De acordo com o jornal peruano Líbero, o lateral-esquerdo Miguel Trauco, do Flamengo, está na mira do Sevilla, da Espanha.

O jogador, que teve nos últimos dias uma proposta recusada pelo Flamengo do San Lorenzo, da Argentina, perdeu a vaga de titular no ano passado para Renê e tem o desejo de mudar de ares. O nome de Trauco também foi especulado recentemente no Santos.