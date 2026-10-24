Özil foi convidado para um jogo de veteranos entre Istanbul Basaksehir e Zenit São Petersburgo. Após a vitória por 3 a 2 do clube da metrópole turca, o campeão mundial de 2014 aproveitou a ocasião para fazer uma clara declaração política e dirigir uma reivindicação à FIFA.

"O futebol sempre promoveu a paz. Enquanto não levamos em conta a origem e a fé das pessoas, o futebol sempre as uniu. Como vocês sabem, não houve embargo contra equipes de Israel, mas houve contra as russas", afirmou Özil.

Por isso, ele pediu à FIFA "que deixe de lado a política de dois pesos e duas medidas e trate todos da mesma forma!" Após o ataque russo à Ucrânia, que violou o direito internacional, FIFA e UEFA impuseram sanções às equipes russas e as excluíram de suas competições. Özil agora defendeu a suspensão dessas medidas.

As ligações políticas dos dois clubes tornam a situação especialmente delicada: o Zenit São Petersburgo supostamente conta com o apoio de Vladimir Putin, chefe do Kremlin, enquanto o presidente turco Recep Tayyip Erdogan é considerado torcedor do Basaksehir e também teria uma relação próxima com a família Özil. Os filhos do ex-jogador de 38 anos podem até chamar o presidente de "vovô".

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O próprio Özil também demonstrou ambições políticas em diversas ocasiões no passado. No ano passado, ele foi eleito pelos membros do partido para a direção do AKP, partido de Erdogann de orientação islâmica e estritamente conservadora. AKP significa "Partido pela Justiça e pelo Crescimento".