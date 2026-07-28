Concretamente, trata-se do caso de Breel Embolo. O ex-atacante da Bundesliga foi expulso no duelo de quartas de final da sua Suíça contra a Argentina, aos 72 minutos, com o placar em 1 a 1, após receber o segundo amarelo. No entanto, isso nem sequer poderia ter acontecido com a aplicação correta das adaptações na regra introduzidas para a Copa do Mundo pelo International Football Association Board (IFAB). Os guardiões oficiais das regras agora admitiram isso em uma carta à qual o The Athletic teve acesso.

Mas vamos ao começo: em uma disputa com o argentino Leandro Paredes, Embolo simulou claramente uma falta perto do círculo central, e Paredes nem sequer tocou no suíço. Mesmo assim, o árbitro Joao Pinheiro marcou a falta e mostrou cartão amarelo ao argentino.

Como se tratava evidentemente de um erro, o árbitro de vídeo Guillermo Pacheco interveio e mandou Pinheiro ao monitor do VAR. Após rever as imagens, ele mudou a decisão: sem amarelo para Paredes, mas sim segundo amarelo para Embolo, que já estava advertido e deixou o campo em lágrimas. O mais amargo é que, poucos minutos antes, a Suíça havia empatado com Dan Ndoye e tinha o momento do jogo a seu favor. Mas, com um homem a menos, os suíços já não conseguiram responder, e na prorrogação a Argentina acabou vencendo por 3 a 1.

Copa do Mundo 2026: o VAR não deveria ter interferido no caso de Breel Embolo

Para chegar ao ponto central do erro: embora o IFAB tenha introduzido antes da Copa do Mundo que o VAR também poderá intervir em cartões amarelos no futuro, isso vale apenas em caso de identificação errada do jogador, ou seja, se Pinheiro, neste caso, tivesse mostrado amarelo ao jogador errado. A decisão do árbitro de campo em si, de distribuir o cartão amarelo, continua não podendo ser colocada em discussão pelo VAR. Seguindo a interpretação correta da regra, portanto, a decisão de fato de Pinheiro deveria ter sido mantida, já que Paredes — embora não tenha havido falta e o cartão amarelo fosse, na prática, naturalmente errado — tinha sido o "jogador correto". O VAR não deveria ter interferido, e Embolo poderia ter permanecido em campo.





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Até o momento, ainda não houve um posicionamento da Fifa sobre o caso. No entanto, também houve outra interpretação equivocada da nova regra, menos explosiva, no jogo da fase de grupos entre a coanfitriã Estados Unidos e o Paraguai (4 a 1). Ali, o árbitro Danny Makkelie advertiu com amarelo o defensor americano Tim Ream após uma suposta falta em Miguel Almiron. Também nesse caso o VAR interveio de forma errada, Makkelie retirou a advertência a Ream após rever as imagens e mostrou, em vez disso, amarelo a Almiron por simulação.

Enquanto isso, uma suposta favorecimento da arbitragem à Argentina voltou a ser tema repetidamente ao longo de toda a Copa do Mundo. Já no primeiro jogo da fase de grupos contra a Argélia (3 a 0), uma ação de Lionel Messi chamou atenção, quando ele atingiu o defensor adversário Aissa Mandi na panturrilha com a sola aberta após meia hora, com o placar em 1 a 0. "Para mim, isso é cartão vermelho", destacou o especialista em arbitragem Patrick Ittrich à MagentaTV.

Copa do Mundo 2026: até acusações de manipulação por causa da Argentina

Após a dramática vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final, o técnico egípcio Hossam Hassan chegou até a fazer acusações de manipulação por causa de várias decisões polêmicas da arbitragem a favor de Messi e companhia: "Vou dizer o que penso. Não importa quais sejam as consequências: foi obviamente um jogo manipulado e o mundo inteiro viu isso. (…) Ainda quero dizer mais uma coisa: se eles realmente querem que a Argentina vença, então por que convidam todos os outros para participar?", disse Hassan.





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Também a enorme dureza da Argentina foi, para muitos, punida com pouca consistência, e no fim os sul-americanos chegaram até a final. Nela, foram claramente derrotados pela Espanha, e a Fúria Roja se sagrou campeã mundial graças a uma vitória mais do que merecida por 1 a 0 na prorrogação. Após o fim da partida, algumas estrelas da Argentina protagonizaram graves confusões, e Paredes corre o risco de uma suspensão mais longa após socos e chutes contra Gavi e Eric Garcia.