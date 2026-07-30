Trata-se da Catalunha e de Cristiano Ronaldo: Karim Adeyemi faz declarações picantes após sua transferência para o FC Barcelona

Uma semana após sua transferência de 22 milhões de euros do Borussia Dortmund para o Barcelona, Karim Adeyemi concedeu uma primeira entrevista mais detalhada e, nela, destacou inicialmente o papel do técnico Hansi Flick em sua transferência.

"Ele simplesmente me ligou e perguntou se eu queria ir. Eu disse a ele que, claro, faria isso, porque é o maior clube do mundo e oportunidades como essa só aparecem uma vez na vida", contou Adeyemi ao Mundo Deportivo. "Ele não precisou me convencer. Já confio nele há muito tempo e tenho grande respeito por ele."

Na ponta direita, o jogador de 24 anos deverá disputar espaço futuramente com o astro Lamine Yamal, mas isso não lhe causa preocupação: "Não tenho medo de nenhum jogador. Sei que terei uma chance de jogar se der o meu melhor." Depois de ter perdido a Copa do Mundo, Adeyemi quer se credenciar para um retorno à seleção alemã sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp: "Só eu posso decidir se volto ou não para a seleção. Estou convencido de que estarei lá se jogar bem."

Karim Adeyemi sobre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Questionado sobre seus melhores companheiros de equipe até aqui, Adeyemi citou Marco Reus e Thomas Müller. Ao falar sobre seu melhor adversário, fez uma escolha bastante picante do ponto de vista do Barça: "Naquele jogo, ele não estava em sua melhor forma, mas eu já joguei contra Cristiano e ele é um dos melhores." Em seguida, Adeyemi fez questão de mencionar, por precaução, que o eterno rival de Ronaldo, o ícone do Barça Lionel Messi, é, no geral, o melhor — embora ele ainda nunca tenha jogado contra o argentino.

Adeyemi também não parece ter se ocupado muito, até o momento, com sua nova casa. Perguntado se sabia alguma coisa sobre a Catalunha, respondeu de forma lacônica: "Não, nunca estive lá." Atualmente, o Barça se prepara na Inglaterra para a nova temporada.

Perguntado sobre um jogo especial do Barça de que ainda se lembra, ele citou o lendário duelo com o Paris Saint-Germain. Em 2017, os catalães reverteram um 0 a 4 no jogo de ida na Champions League graças a um 6 a 1 na volta. "Acho que foi um dos jogos mais loucos de todos", opinou Adeyemi.