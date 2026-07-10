Transmissão ao vivo... Recepção histórica à delegação da seleção egípcia no aeroporto de Al-Alamein após a épica campanha na Copa do Mundo

A trajetória da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 foi muito mais do que uma simples participação no futebol; transformou-se em uma história que inspirou milhões de egípcios e trouxe de volta o sonho ao mundo do esporte. Após uma trajetória histórica amplamente elogiada, os Faraós voltaram à pátria, onde os aguardava uma recepção excepcional, tanto popular quanto oficial, no aeroporto de El Alamein, em comemoração ao desempenho heróico dos jogadores e da comissão técnica, que deixou uma marca imortal na história do futebol egípcio.

Jawhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte, e Ahmed Diab, presidente da Federação de Clubes, estavam à frente da comitiva que recebeu a delegação da seleção egípcia.

Milhares de torcedores egípcios se aglomeraram nos arredores do Aeroporto de El Alamein desde as primeiras horas da manhã de hoje para receber a delegação da seleção nacional que retornava dos Estados Unidos, após uma participação honrosa na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A delegação da seleção havia partido da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, às 23h de quinta-feira, horário do Cairo, em um voo com duração de mais de 12 horas, conforme anunciou Ibrahim Hassan, diretor da seleção.

A viagem de volta sofreu alguns atrasos, já que a decolagem do avião dos Estados Unidos atrasou 48 minutos, antes de o horário de chegada ao Aeroporto de El Alamein se atrasar em cerca de uma hora.

“100 milhões de agradecimentos”

A tripulação do avião fez questão de prestar uma homenagem especial aos jogadores da seleção, formando uma passagem de honra para eles durante o embarque, em meio a aplausos calorosos dos tripulantes, enquanto os jogadores trocavam saudações com eles em um clima marcado por sentimentos de apreço e gratidão.

As autoridades egípcias haviam anunciado anteriormente a organização de uma recepção oficial e popular à delegação da seleção no Aeroporto de El Alamein, e também foi decidida a realização de uma cerimônia de homenagem aos jogadores e à comissão técnica liderada por Hossam Hassan, com a presença do presidente da República, Abdel Fattah El-Sisi.

Além disso, foi disponibilizado um ônibus aberto para receber a delegação da seleção, com o objetivo de dar aos torcedores a oportunidade de celebrar com os jogadores e interagir com eles durante o trajeto após a saída do aeroporto.

O ônibus apresentava a cor vermelha característica da seleção egípcia e exibia a palavra “Egypt” em inglês ao lado da bandeira egípcia, além de estar decorado com a frase: “100 milhões de agradecimentos”, em reconhecimento ao que os jogadores fizeram durante o torneio.

“Vocês nos honraram”

Os arredores do Aeroporto de El Alamein testemunharam uma grande concentração de torcedores egípcios, que fizeram questão de receber a delegação da seleção nacional assim que ela retornou dos Estados Unidos, como forma de expressar sua gratidão pelo desempenho honroso que a equipe apresentou na Copa do Mundo.

A torcida ergueu faixas com fotos de vários jogadores da seleção, além do técnico Hossam Hassan, nas quais estava escrita a frase: “Obrigado... vocês nos honraram”, em uma mensagem de reconhecimento pelo que os Faraós demonstraram ao longo de sua trajetória no torneio.

A seleção egípcia teve uma participação histórica na Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, ao conseguir chegar às oitavas de final pela primeira vez em sua história neste formato ampliado da competição, apresentando um desempenho que recebeu amplos elogios.

A seleção egípcia encerrou sua trajetória na competição com uma derrota para a Argentina por 3 a 2 nas oitavas de final, após uma atuação sólida que confirmou a grande evolução pela qual a equipe passou durante as disputas da Copa do Mundo.

