As atenções dos clubes africanos se voltam, nesta quinta-feira, para a sede da Confederação Africana de Futebol (CAF), na capital egípcia, o Cairo, onde é realizada a cerimônia de sorteio da fase preliminar da nova edição da Copa das Confederações Africana, temporada 2026-2027.

A cerimônia de sorteio da Copa das Confederações Africana acontece às 14h, no horário do Cairo e de Meca.

O canal oficial da Confederação Africana de Futebol no YouTube transmite a cerimônia de sorteio, além das diversas plataformas da CAF nas redes sociais.

A Copa das Confederações é a segunda maior competição de clubes do continente africano, na qual os participantes buscam garantir suas vagas nas próximas fases e disputar o título continental.

O USM Alger é o atual campeão da última edição da Copa das Confederações Africana, após ter conquistado o título diante do Zamalek, do Egito, nos pênaltis, na partida final.

O campeão da Copa das Confederações Africana recebe uma premiação de 4 milhões de dólares, enquanto cada equipe eliminada nas fases preliminares recebe um valor solidário de 100 mil dólares, dentro da política da Confederação Africana de apoio aos clubes participantes.

Resultados do sorteio da fase preliminar da Copa das Confederações Africana 2026-2027

Os resultados do sorteio serão atualizados assim que forem anunciados.

Principais clubes participantes da Copa das Confederações Africana 2026-2027

Egito: Al Ahly, ZED FC.

Marrocos: Raja, Forças Armadas Reais (AS FAR).

Tunísia: Sfaxien, Espérance de Zarzis.

Argélia: USM Alger, CR Belouizdad.

Líbia: Al Ahly Trípoli.

Sudão: Al Ahly Wad Madani, Hilal Port Sudan.

África do Sul: Kaizer Chiefs, Durban City.

Tanzânia: Azam United.

Angola: Primeiro de Agosto, Kabuscorp.

República Democrática do Congo: Maniema Union.

Nigéria: Ikorodu City, Shooting Stars.

Mali: Real Bamako.

Guiné: Hafia Conakry.

Botsuana: Galaxy.

Zâmbia: Red Arrows.

Costa do Marfim: AFAD.

Formato da Copa das Confederações Africana 2026-2027

Os clubes participantes da Copa das Confederações Africana são divididos em níveis de acordo com o ranking da Confederação Africana, no qual algumas equipes mais bem classificadas ficam isentas de disputar a primeira fase preliminar, iniciando sua trajetória a partir da segunda fase preliminar.

O sorteio da primeira fase preliminar é realizado entre os clubes classificados e não classificados, antes de definir os confrontos da segunda fase preliminar após o término da primeira etapa.

Os clubes participantes buscam chegar à fase de grupos e, em seguida, disputar as fases eliminatórias até a partida final.

Datas dos jogos da Copa das Confederações Africana 2026-2027

Primeira fase preliminar

Jogos de ida: de 4 a 6 de setembro de 2026.

Jogos de volta: de 11 a 13 de setembro de 2026.

Segunda fase preliminar

Jogos de ida: de 16 a 18 de outubro de 2026.

Jogos de volta: de 23 a 25 de outubro de 2026.

Fase de grupos

Primeira rodada: de 27 a 29 de novembro de 2026.

Segunda rodada: de 4 a 6 de dezembro de 2026.

Terceira rodada: de 18 a 20 de dezembro de 2026.

Quarta rodada: de 8 a 10 de janeiro de 2027.

Quinta rodada: de 15 a 17 de janeiro de 2027.

Sexta rodada: de 22 a 24 de janeiro de 2027.

Fases eliminatórias

Quartas de final

Ida: de 26 a 28 de fevereiro de 2027.

Volta: de 5 a 7 de março de 2027.

Semifinal

Ida: de 9 a 11 de abril de 2027.

Volta: de 16 a 18 de abril de 2027.

Final

Durante o período de 9 a 31 de maio de 2027.

A data definitiva ainda não foi determinada.