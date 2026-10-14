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A derrota para o Atlético reabre a ferida

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Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, desferiu um ataque duro à diretoria do clube, com alvo no diretor esportivo Jason Wilcox, após a derrota por 2 a 0 diante do Atlético de Madri pela Liga dos Campeões, na terça-feira.

Martínez afirmou que a diretoria falhou em reforçar o time de forma suficiente durante a janela de transferências do verão, sugerindo que a equipe (hoje) não está no nível para competir na Liga dos Campeões.

O United sofreu sua terceira derrota em cinco partidas contra o time de Diego Simeone e, com o técnico Michael Carrick tendo vencido apenas um dos últimos sete jogos, aumenta a pressão sobre o ex-meio-campista para salvar seu cargo.

Mas o zagueiro argentino disse que a análise deve recair sobre os dirigentes acima de Carrick ou dos jogadores, por não terem investido durante o verão.

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O Manchester United gastou apenas 150 milhões de libras esterlinas em novas contratações, uma quantia bem inferior à de seus seis grandes rivais.

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De acordo com o que foi divulgado pela rede ESPN, Martínez disse à Amazon Prime após a partida em Madri: "Muito ruim. Muito ruim. Tenho que me controlar muito, mas às vezes isso é um reflexo da situação do nosso clube no momento".

E prosseguiu: "Fizemos uma grande temporada passada e agora esperamos mais, esperamos a contratação de mais jogadores para competir, porque muitas equipes também estão trazendo muitos jogadores. O Atlético tem um grande time e mereceu a vitória".

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E completou: "Espero mais investimento. Em 100%. Espero mais do nosso diretor (Jason Wilcox). Tenho que ser sincero, como jogadores precisamos nos esforçar mais, mas também é importante que, quando você monta um time forte, esteja preparado para uma noite como esta".

Ao ser questionado sobre a pressão sobre Carrick, Martínez apontou diretamente para os dirigentes de Old Trafford no que diz respeito a quem deveria enfrentar as perguntas.

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Ele disse: "Você não pode ficar trocando o treinador, e depois trocar e trocar de novo. E quanto aos (outros dirigentes)?", e olhou para cima, "não posso dizer mais nada".

E explicou: "Hoje é fácil falar do treinador, é fácil falar dos jogadores, mas também temos que olhar para outros lados (aponta para cima). (Carrick) está fazendo o máximo que pode. Cada temporada é diferente. Você não pode continuar com a mesma abordagem que seguiu na temporada passada".

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E acrescentou: "Os adversários sabem todos os detalhes sobre você e, se não mudar seu estilo na próxima temporada, será um grande problema. Na temporada passada fizemos tudo, construímos a base para formar um time incrível. É irritante e decepcionante vir até aqui e não ver minha equipe tentando alcançar um resultado incrível".