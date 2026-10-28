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O atacante da seleção portuguesa Goncalo Ramos revelou detalhes de sua saída de grande repercussão do Paris Saint-Germain e contou o quanto estava frustrado antes de acertar a transferência para o AC Milan. O jogador ganhou novo fôlego no início de sua trajetória na Itália após se tornar a contratação mais cara da história do Milan na janela de transferências do verão europeu.

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Frustração na capital francesa

Ramos falou sobre os difíceis meses finais de sua passagem pelo Paris Saint-Germain e admitiu que tentava deixar o clube desde a janela de transferências de inverno. O atacante português acabou saindo no verão e se juntou ao Milan por um valor não divulgado, estimado em cerca de € 80 milhões. Ele se tornou a contratação mais cara da história do clube italiano.

Ao falar sobre suas primeiras tentativas de deixar o Parc des Princes, Ramos explicou que o momento tornava a saída complicada. “Eu queria sair do PSG, mas em janeiro é sempre mais complicado”, disse ao Canal 11, de Portugal. “Não era a melhor opção, embora eu quisesse sair em janeiro. Agora entendo melhor. O PSG disse não imediatamente, porque teria de procurar outra pessoa. Mas Luis Campos me garantiu que me deixaria sair neste verão.”

A mudança também foi difícil no aspecto emocional para o jogador de 25 anos, que havia criado laços fortes com seus compatriotas em Paris apesar das frustrações dentro de campo. “Foi difícil para mim deixar o PSG, porque o grupo era realmente fantástico”, afirmou Ramos ao relembrar o ambiente no vestiário. “Havia os três jogadores portugueses com quem eu passava todo o meu tempo. Eles sabiam que eu queria sair e, de brincadeira, diziam para eu ficar, nem que fosse só pelo ambiente. Vivemos muitos momentos verdadeiramente excepcionais nesta vida.”

Da raiva à motivação

O principal problema para Ramos na França era o que ele via como falta de meritocracia na escolha da equipe. Contratado pelo PSG junto ao Benfica no verão de 2023, o atacante disputou 131 partidas pelo clube francês, marcou 45 gols e deu 10 assistências, mas frequentemente ficava de fora apesar de seu desempenho.

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Ramos falou abertamente sobre o desgaste emocional de fazer parte do rodízio de jogadores no esquema de Luis Enrique. “Às vezes era frustrante. Marquei em quatro ou cinco jogos seguidos e não fui titular em nenhum deles”, explicou o atacante. “Um jogador em boa fase não joga, mas eu tive de transformar essa frustração em motivação. Nunca poderão questionar meu profissionalismo, minha contribuição, minha determinação. Claro que fiquei chateado, mas transformei essa raiva em combustível.”

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A influência de Ruben Amorim

A chegada de Ruben Amorim como novo técnico do Milan foi decisiva para a escolha do atacante. Amorim, que rapidamente implantou uma filosofia mais ofensiva no San Siro, interveio pessoalmente para garantir que Ramos escolhesse o Milan em vez de outros clubes interessados.

Ao relembrar as etapas finais da negociação, Ramos destacou a rapidez com que o acordo se concretizou depois que a situação do comando técnico do Milan foi resolvida. “Durante a Copa do Mundo, eu estava em contato com Jorge Mendes e o Milan demonstrou interesse”, recordou. “O técnico, Ruben Amorim, chegou ao Milan e me ligou. Certa manhã, Jorge Mendes me telefonou e disse que o acordo estava fechado.”

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Mais liberdade no San Siro

A vida na Itália deu a Ramos a oportunidade que ele buscava para mostrar todas as suas habilidades. Sob o comando de Amorim, o atacante ganhou uma função mais flexível, que lhe permite participar das trocas de passes e da construção das jogadas, em vez de atuar apenas como um centroavante de referência. O português disputou 11 partidas pelo Milan em todas as competições nesta temporada, com três gols e uma assistência.

“Estou feliz com a minha vida, em um ambiente tranquilo. Jogo mais, em um clube que me dá mais espaço para me expressar”, concluiu Ramos ao falar sobre seu futuro na Serie A. “Gostamos de jogar. Jogo mais pela seleção, o que é igualmente importante e oferece uma vitrine diferente. É motivo de orgulho.”