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Transferências, notícias: Ritsu Doan fica no Eintracht Frankfurt?

No Eintracht Frankfurt, ainda há bastante movimentação no elenco pela frente. O foco está especialmente em Ritsu Doan.

O ponta japonês teria chegado a um acordo com o Al-Ittihad para uma parceria. É o que informa a Sky. O Frankfurt também já teria sido informado sobre o acerto. Já há poucos dias surgiram rumores de que Doan deve substituir Moussa Diaby, transferido para o Leverkusen, no Al-Ittihad.

Para Doan, na Arábia Saudita, estaria em pauta um salário anual de nove milhões de euros líquidos. Ao mesmo tempo, o Frankfurt tem em mãos uma oferta de 18 milhões de euros. Se os dois clubes ainda chegarão a um acordo por uma transferência até o Deadline Day, segue em aberto.

Além de Doan, outros três jogadores do Eintracht podem deixar o clube até terça-feira. Já está certa a saída do zagueiro Arthur Theate, que vai por empréstimo para o Bologna. Jean-Matteo Bahoya também caminha para uma transferência, e o ponta pode ir para o Hull City.

Hugo Larsson também vem sendo ligado a uma saída. O meio-campista teve conversas com dois clubes ingleses, entre eles o Crystal Palace. Há versões diferentes sobre quem é o segundo interessado. Transfermarkt.de cita o Brentford, enquanto a Sky informa o Fulham.

Niels Nkounkou também pode acabar sendo negociado. O lateral-esquerdo vem sendo ligado ao Nice, da primeira divisão francesa, e assim poderia retornar ao seu país natal.

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Transferências, notícias: Jamie Leweling estaria na mira da Roma

A Roma procurou o Stuttgart por Jamie Leweling. Segundo informações da Sky Italia , os italianos apresentaram aos suábios um modelo concreto: empréstimo por cinco milhões de euros com obrigação de compra de 35 milhões de euros na sequência. De acordo com o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, o Stuttgart rejeitou essa primeira proposta.

Como informa a versão alemã da Sky, a Roma quer convencer o jogador da seleção alemã com um contrato de cinco anos. No entanto, Leweling também estaria na mira de outros clubes. Entre outros interessados, são citados a Inter de Milão e clubes da Inglaterra.

O Stuttgart não descarta, em princípio, uma transferência do jogador de 25 anos. O clube depende de receitas com vendas de jogadores. Para uma saída, porém, a Roma aparentemente ainda teria de melhorar sua oferta para convencer o Stuttgart a aceitar a transferência.

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Transferências, notícias: ex-Leverkusen Leon Bailey rumo à Espanha?

O Sevilla estaria trabalhando na contratação de Leon Bailey. Segundo o especialista em transferências Sacha Tavolieri, os andaluzes já estão em contato direto com o Aston Villa. O que está em pauta é um modelo incomum: Bailey poderia primeiro renovar seu contrato em Birmingham, válido até 2027, e depois ser emprestado.

O jamaicano, que soma 41 partidas pela seleção, havia trocado o Bayer Leverkusen pelo Villa em 2021 por 31 milhões de euros. No entanto, sua perspectiva no clube da Premier League agora parece limitada. Nos dois primeiros jogos da temporada, Bailey ficou fora da lista de relacionados em ambas as ocasiões.

Além do Sevilla, o Al-Diriyah também estaria tentando contratar o ponta. O clube da Arábia Saudita subiu apenas nesta temporada.

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Transferências, notícias: capitão da Atalanta aparentemente perto de sair

O veterano Marten de Roon, de 35 anos, está perto de uma transferência dentro da própria Serie A. Como informa o especialista em transferências Fabrizio Romano, Roma e Atalanta chegaram a um acordo verbal pela transferência do volante defensivo.

O holandês, que soma 44 partidas pela seleção, vinha sendo titular e capitão da Atalanta, liderando regularmente a equipe em campo. Na atual temporada, porém, de Roon ainda não entrou em ação.

Enquanto isso, o valor da taxa de transferência segue em aberto. O contrato de de Roon em Bérgamo vai até 2027, de modo que a Atalanta ainda receberá uma compensação financeira pela transferência um ano antes do fim do vínculo. Até o momento, não se sabe de quanto será esse valor.

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Transferências, notícias: o RB Leipzig ainda vai liberar um atacante?

Na disputa por Conrad Harder, uma solução aparentemente está se desenhando. O centroavante do RB Leipzig deve viajar para a França para concluir sua transferência ao Racing Strasbourg. É o que informa o dinamarquês Tipsbladet. A previsão, portanto, é de um empréstimo até o fim da temporada.

Harder havia chegado ao Leipzig apenas no ano passado, vindo do Sporting, por 24 milhões de euros. Nos últimos dias, o dinamarquês foi ligado a vários clubes. Além do Sevilla e da Lazio, Leeds United e Galatasaray também apareciam como possíveis destinos.

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Transferências, notícias: novo goleiro para o Chelsea

O goleiro argentino Emiliano Martinez vai se juntar ao Chelsea e assinará um contrato de vários anos em Stamford Bridge. Pela transferência, o Aston Villa deve receber uma quantia em torno de 8,7 milhões de euros.

Martinez havia trocado o Arsenal pelo Villa em 2020. Pelo clube de Birmingham, o jogador de 33 anos disputou ao todo 256 partidas oficiais.

No Chelsea, o campeão do mundo de 2022 deve assumir futuramente o papel de número 1. O até então goleiro titular, Robert Sanchez, vinha chamando atenção recentemente por vários erros.

O Aston Villa aparentemente já estava preparado para a saída de Martinez. Há cerca de uma semana e meia, os Villans contrataram Zion Suzuki, que agora está à disposição como sucessor do argentino. Antes disso, Noah Atubolu também era considerado um candidato promissor para o posto de novo número 1 do vencedor da Liga Europa. No entanto, o goleiro alemão acabou se transferindo para o Eintracht Frankfurt.

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