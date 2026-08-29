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Transferências, notícias: Sacha Boey perto de transferência dentro da Bundesliga?

Pouco antes do fim da janela de transferências de verão, surge de forma surpreendente uma opção dentro da Alemanha na busca de Sacha Boey por um novo clube. Depois de o francês de 25 anos ter ido parar no topo da lista de vendas do Bayern de Munique e de ter sido informado de que o planejamento do clube não conta com ele, o diretor esportivo Max Eberl também destacou publicamente que o Bayern gostaria de negociar o francês.

Até o momento, porém, faltaram propostas concretas, razão pela qual, além de um novo retorno ao Galatasaray, quase não houve movimentação em torno da situação do jogador.

Segundo informa agora o Hamburger Morgenpost, o Hamburgo agora analisa a situação do lateral-direito para preencher uma lacuna já antiga no corredor. Do ponto de vista esportivo, o francês seria um reforço de peso, mas financeiramente o negócio está em bases instáveis.

Uma contratação em definitivo por cerca de 15 milhões de euros é impagável para o clube do norte da Alemanha, por isso praticamente só um empréstimo seria concebível. Mas mesmo em uma transferência temporária, o salário pago em Munique representa um enorme obstáculo, de modo que as partes envolvidas provavelmente teriam de encontrar uma solução criativa para viabilizar o negócio.

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Transferências, notícias: Mohamed Amoura deve deixar o VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura ainda pode deixar o VfL Wolfsburg. Com o OGC Nice, outro interessado da França entrou em cena. Como relata o especialista em transferências Sacha Tavolieri, os clubes já mantêm conversas sobre uma possível transferência do atacante de 26 anos.

Segundo informações da RMC , trata-se de um empréstimo que deve incluir uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros. De acordo com isso, as conversas já estariam bastante avançadas.

Amoura também esteve recentemente na mira de Olympique de Marselha e Schalke 04. Além disso, de acordo com informações do fussballtransfers , a Udinese Calcio, da Serie A, também demonstra interesse no atacante do Wolfsburg.

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Transferências, notícias: Bayer Leverkusen perto de compra de 35 milhões?

No Bayer Leverkusen, a planejada reformulação do lado direito começa a tomar forma concreta. Enquanto a transferência de Moussa Diaby aparentemente está perto de ser concluída, a busca por um novo lateral-direito também avançou a um passo decisivo.

Como informa o kicker , Guela Doue decidiu se transferir para o clube. O marfinense de 23 anos teria dado seu sinal verde aos dirigentes e deseja expressamente a mudança para Leverkusen. Assim, o principal ponto ainda em aberto é o acordo entre Bayer e Racing Estrasburgo.

No aspecto financeiro, porém, os clubes ainda divergem em suas pretensões. Segundo o kicker, o Leverkusen estaria disposto a pagar 30 milhões de euros por Doue. O Estrasburgo entrou inicialmente nas conversas com uma pedida de 50 milhões de euros.

Como as negociações seguem em andamento, a publicação especializada parte do princípio de que o clube da primeira divisão francesa já reduziu consideravelmente sua pedida. Se esse não fosse o caso, o Bayer já teria passado a considerar outras opções. Segundo informações do fussballtransfers, um acordo pode ser fechado em torno de 35 milhões de euros.

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Transferências, notícias: turnê de compras do PSG aparentemente continua

O Paris Saint-Germain pode investir parte da margem financeira da projetada venda de Bradley Barcola ao Liverpool na contratação de um novo zagueiro. Segundo o jornal local Faro de Vigo , o campeão francês está de olho em Javi Rodriguez, do Celta de Vigo.

Segundo a publicação, ainda não existe uma oferta concreta, mas o PSG já teria buscado informações sobre as condições contratuais do jogador de 23 anos.

Rodriguez tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros no Celta. No entanto, há vários interessados da Inglaterra: Everton, Fulham e Newcastle United também estariam pensando em avançar. Até o deadline day de terça-feira, propostas desse tipo ainda podem chegar.

O PSG gastou até agora 152 milhões de euros em novos jogadores neste verão. Em contrapartida, arrecadou cerca de 155 milhões de euros. Só Barcola muito provavelmente se transferirá para os Reds por um valor fixo de 117 milhões de euros.

Rodriguez veio das categorias de base do Celta e ainda não deixou o clube. Pelos galegos, o jogador da seleção espanhola, que atuou pela primeira vez na equipe principal antes da Copa do Mundo, disputou até aqui 90 partidas no futebol profissional. No fim, porém, ele não foi incluído na lista para a Copa.

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Transferências, notícias: Bremen deve se reforçar com lateral-esquerdo

O Werder Bremen aparentemente está prestes a dar o próximo passo na busca por reforços para o lado esquerdo da defesa. Segundo informações da Sky , já existe um acordo verbal entre o clube da Bundesliga e Moussa Ndiaye. No entanto, o jogador de 24 anos ainda precisa da liberação do RSC Anderlecht para se transferir para o clube às margens do Weser.

De acordo com a reportagem, as conversas com o clube da primeira divisão belga também estão na reta final. A ideia é um empréstimo com opção de compra. O técnico do Werder, Daniel Thioune, já havia confirmado publicamente o interesse em Ndiaye.