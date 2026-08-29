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Transferências, notícias: Sacha Boey perto de transferência dentro da Bundesliga?

Pouco antes do fim da janela de transferências de verão, surge de forma surpreendente uma opção dentro da Alemanha na busca por um novo clube para Sacha Boey. Depois de o francês de 25 anos ter ido parar no topo da lista de vendas do Bayern e de ter sido informado de que o clube planeja sem ele, o diretor esportivo Max Eberl também destacou publicamente que o Bayern gostaria de negociar o francês.

Até agora, porém, faltaram ofertas concretas, razão pela qual, além de um novo retorno ao Galatasaray, quase não houve movimentação no caso até o momento.

Como informa agora o Hamburger Morgenpost, o Hamburgo agora está analisando o lateral-direito para fechar uma lacuna aberta há mais tempo pelo lado direito. Esportivamente, o francês representaria um reforço de peso, mas financeiramente o negócio está em bases instáveis.

Uma contratação em definitivo por cerca de 15 milhões de euros é impagável para os nortistas, motivo pelo qual praticamente só um empréstimo seria imaginável. Mas mesmo em uma transferência temporária, o salário em Munique representa um enorme obstáculo, razão pela qual as partes envolvidas provavelmente teriam de encontrar uma solução criativa para viabilizar o negócio.

Além disso, o HSV trabalha em mais de uma frente e também colocou no radar uma alternativa que provavelmente é interessante esportivamente, mas mais realista financeiramente. Assim, os hanseáticos teriam chegado a um entendimento com o Bayer Leverkusen e com seu lateral-direito Arthur por um empréstimo. É o que informa a Sky. Com isso, o tema Boey voltaria a sair de pauta em Hamburgo e seguiria atual no Bayern.

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Transferências, notícias: Galatasaray espera chegada de Rafael Leao

O recordista turco anunciou na tarde de sábado a chegada iminente de Rafael Leao. Via X, o Galatasaray convidou seus torcedores para irem ao Aeroporto Atatürk às 15h45 para dar as boas-vindas ao novo superstar. Leao, que pegou a estrada com seu agente Antonio Leo, deve assinar contrato com o gigante de Istambul ainda neste sábado.

Fala-se em um vínculo até 2030, que supostamente renderá a Leao dez milhões de euros líquidos. Incluindo bônus, o Galatasaray deve pagar 45 milhões de euros ao Milan.





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Transferências, notícias: Mohamed Amoura deve deixar o VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura ainda pode deixar o VfL Wolfsburg. Com o OGC Nice, mais um interessado da França entrou agora na disputa. Como informa o especialista em transferências Sacha Tavolieri, os clubes já estão em conversas sobre uma possível transferência do atacante de 26 anos.

De acordo com informações da RMC , trata-se de um empréstimo que deve incluir uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros. Segundo a emissora, as conversas já estariam bastante avançadas.

Amoura recentemente também esteve na pauta de Olympique de Marselha e Schalke 04. Além disso, segundo informações do fussballtransfers , a Udinese, da Serie A, também demonstra interesse no atacante do Wolfsburg.

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Transferências, notícias: Bayer Leverkusen perto de contratação de 35 milhões?

No Bayer Leverkusen, a planejada reformulação do lado direito começa a ganhar forma concreta. Enquanto a transferência de Moussa Diaby aparentemente está perto de ser concluída, a busca por um novo lateral-direito também avançou agora para um passo decisivo.

Como informa o kicker , Guela Doue decidiu se transferir para o time farmacêutico. O marfinense de 23 anos teria dado seu aval aos dirigentes e deseja expressamente a mudança para Leverkusen. Assim, o principal ponto em aberto continua sendo um acordo entre Bayer e Racing Strasbourg.

No aspecto financeiro, porém, os clubes ainda estão distantes. Segundo o kicker, o Leverkusen estaria disposto a pagar 30 milhões de euros por Doue. O Strasbourg iniciou as conversas com uma pedida de 50 milhões de euros.

Como as negociações continuam, a revista especializada parte do princípio de que o clube da primeira divisão francesa já reduziu de forma significativa sua exigência por transferência. Se esse não fosse o caso, o Bayer já teria voltado sua atenção para outras opções, segundo a publicação. De acordo com informações do fussballtransfers, um acordo pode ser alcançado em torno de 35 milhões de euros.

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Transferências, notícias: Tour de compras do PSG aparentemente continua

O Paris Saint-Germain pode investir parte da margem financeira da venda planejada de Bradley Barcola ao Liverpool na contratação de um novo zagueiro. Segundo o jornal local Faro de Vigo , o campeão francês está de olho em Javi Rodriguez, do Celta de Vigo.

Ainda não existe uma oferta concreta, mas o PSG já teria buscado informações sobre as condições contratuais do jogador de 23 anos.

Rodriguez tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros no Celta. No entanto, há vários interessados da Inglaterra: Everton, Fulham e Newcastle United também estariam pensando em avançar. Até o deadline day de terça-feira, propostas correspondentes ainda podem chegar.

O PSG gastou até aqui 152 milhões de euros em novos jogadores neste verão. Em contrapartida, há receitas de cerca de 155 milhões de euros. Só Barcola deve muito provavelmente se transferir para os Reds por uma taxa fixa de 117 milhões de euros.

Rodriguez veio das categorias de base do Celta e ainda não deixou o clube. Pelos galegos, o internacional espanhol, que fez sua estreia pela seleção principal antes da Copa do Mundo, soma até aqui 90 partidas no futebol profissional. Para a Copa, porém, ele acabou não sendo considerado.

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Transferências, notícias: Bremen deve se reforçar com lateral-esquerdo

O Werder Bremen aparentemente está perto de dar o próximo passo na busca por reforços para o lado esquerdo da defesa. Segundo informações da Sky , já existe um acordo verbal entre o clube da Bundesliga e Moussa Ndiaye. No entanto, o jogador de 24 anos ainda precisa da liberação do Anderlecht para sua transferência para o Weser.

As conversas com o clube da primeira divisão belga também estão na reta final, de acordo com a reportagem. A ideia é um empréstimo com opção de compra. O técnico do Werder, Daniel Thioune, já havia confirmado publicamente o interesse em Ndiaye.