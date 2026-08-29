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Transferências, notícias: Sacha Boey perto de mudança dentro da Bundesliga?

Pouco antes do fim da janela de transferências de verão, surge de forma surpreendente uma opção dentro da Alemanha na busca por um novo clube para Sacha Boey. Depois de o francês de 25 anos ter ido parar no topo da lista de vendas do Bayern de Munique e de ter sido informado de que o clube planeja sem ele, o diretor esportivo Max Eberl também ressaltou publicamente que o Bayern gostaria de negociar o francês.

Até aqui, porém, faltaram ofertas concretas, razão pela qual, além de um novo retorno ao Galatasaray, houve pouca movimentação em torno do jogador.

Como informa agora o Hamburger Morgenpost, o Hamburgo agora está analisando o lateral-direito para fechar uma lacuna já antiga pelo lado direito. Esportivamente, o francês seria um reforço de peso, mas financeiramente o negócio está em bases instáveis.

Uma contratação em definitivo por cerca de 15 milhões de euros é impagável para os nortistas, motivo pelo qual praticamente só um empréstimo seria concebível. Mas, mesmo em uma mudança temporária, o salário de Munique representa um enorme obstáculo, razão pela qual as partes envolvidas provavelmente teriam de encontrar uma solução criativa para viabilizar o negócio.

Além disso, o HSV trabalha em mais de uma frente e também colocou no radar uma alternativa que provavelmente é esportivamente interessante, mas financeiramente mais realista. Assim, os hanseáticos teriam chegado a um entendimento com o Bayer Leverkusen e com seu lateral-direito Arthur por um empréstimo. É o que informa a Sky. Com isso, o tema Boey voltaria a sair de cena em Hamburgo e seguiria atual no Bayern.

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Transferências, notícias: Galatasaray espera chegada de Rafael Leao

O recordista turco anunciou na tarde de sábado a chegada iminente de Rafael Leao. Via X, o Galatasaray convidou seus torcedores para comparecerem às 15h45 ao Aeroporto Atatürk para dar as boas-vindas ao novo superstar. Leao, que iniciou viagem com seu empresário Antonio Leo, deve assinar contrato com o gigante de Istambul ainda no sábado.

Fala-se em um vínculo até 2030, que supostamente renderá a Leao dez milhões de euros líquidos. Incluindo bônus, o Galatasaray deve pagar 45 milhões de euros ao Milan.





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Transferências, notícias: Mohamed Amoura deve deixar o Wolfsburg

Mohamed Amoura ainda pode deixar o Wolfsburg. Com o Nice, mais um interessado da França entrou agora na disputa. Como informa o especialista em transferências Sacha Tavolieri, os clubes já estão em conversas sobre uma possível transferência do atacante de 26 anos.

Segundo informações da RMC , trata-se de um negócio por empréstimo que deve incluir uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros. De acordo com isso, as conversas já estariam bastante avançadas.

Amoura também esteve recentemente na pauta do Olympique de Marselha e do Schalke 04. Além disso, segundo informações do fussballtransfers , a Udinese, da Serie A, também demonstra interesse no atacante do Wolfsburg.

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Transferências, notícias: Bayer Leverkusen perto de contratação de 35 milhões?

No Bayer Leverkusen, a planejada reformulação do lado direito começa a ganhar forma concreta. Enquanto a transferência de Moussa Diaby aparentemente está muito perto de ser concluída, a busca por um novo lateral-direito também avançou um passo decisivo.

Como informa o kicker , Guela Doue decidiu se transferir para a equipe de Leverkusen. O marfinense de 23 anos teria dado seu aval aos responsáveis e deseja expressamente a mudança para Leverkusen. Assim, o principal ponto em aberto segue sendo o acordo entre o Bayer e o Racing Strasbourg.

No aspecto financeiro, porém, os clubes ainda divergem. Segundo o kicker, o Leverkusen está disposto a pagar 30 milhões de euros por Doue. O Strasbourg havia iniciado as conversas com uma pedida de 50 milhões de euros.

Como as negociações continuam, a revista especializada parte do princípio de que o clube francês já reduziu significativamente sua pedida. Caso contrário, o Bayer já teria passado a considerar outras opções. Segundo informações do fussballtransfers, um acordo poderia ser alcançado em torno de 35 milhões de euros.

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Transferências, notícias: Turnê de compras do PSG aparentemente continua

O Paris Saint-Germain pode investir parte da margem financeira da venda planejada de Bradley Barcola ao Liverpool na contratação de um novo zagueiro. Segundo o jornal local Faro de Vigo , o campeão francês está de olho em Javi Rodriguez, do Celta de Vigo.

Segundo a publicação, ainda não há uma oferta concreta, mas o PSG já teria buscado informações sobre os termos contratuais do jogador de 23 anos.

Rodriguez tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros no Celta. No entanto, há vários interessados da Inglaterra: Everton, Fulham e Newcastle United também estariam considerando uma investida. Até o deadline day de terça-feira, ofertas desse tipo ainda podem chegar.

O PSG já gastou 152 milhões de euros em novos jogadores neste verão. Em contrapartida, há receitas de cerca de 155 milhões de euros. Só Barcola deve muito provavelmente se transferir para os Reds por uma taxa fixa de 117 milhões de euros.

Rodriguez veio das categorias de base do Celta e ainda não deixou o clube. Pelos galegos, o internacional espanhol, que fez sua estreia pela seleção principal antes da Copa do Mundo, soma até aqui 90 partidas no futebol profissional. No fim das contas, porém, ele não foi incluído na lista para a Copa.

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Transferências, notícias: Bremen deve se reforçar com lateral-esquerdo

O Werder Bremen aparentemente está perto de dar o próximo passo na busca por reforço para o lado esquerdo da defesa. Segundo informações da Sky , já existe um acordo verbal entre o clube da Bundesliga e Moussa Ndiaye. No entanto, o jogador de 24 anos ainda precisa da liberação do RSC Anderlecht para se transferir para o Weser.

As conversas com o time da primeira divisão belga também estão na reta final, de acordo com a reportagem. A ideia é um empréstimo com opção de compra. O técnico do Werder, Daniel Thioune, já havia confirmado publicamente o interesse em Ndiaye.