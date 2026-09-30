Javier Tebas, presidente da La Liga, lançou um novo ataque contundente ao Real Madrid, desta vez através das redes sociais.

O presidente da liga espanhola respondeu a uma publicação de uma pessoa no "X", que compartilhou um trecho de vídeo do canal de televisão do Real Madrid relacionado a um documento sobre o Barcelona a respeito de um empréstimo no valor de 4,5 milhões de euros para a empresa "Audiovisual New Age", uma empresa ligada ao próprio Tebas.

Em sua resposta, o presidente da liga espanhola concentrou-se em negócios anteriores realizados pelo Real Madrid com a mesma empresa.

Tebas afirmou possuir documentos que comprovam essas transferências, dizendo: "Anexei dois exemplos de transferências do Real Madrid para a empresa Audiovisual New Age. Entre 2011 e 2013, o total das transferências do clube para essa empresa chegou a 7.513.333,55 euros. Sim, para a mesma empresa da qual o Barcelona era participante. Que curioso!".

Tebas também exigiu esclarecimentos de duas pessoas ligadas ao Real Madrid sobre as razões dessas transferências.

Ele escreveu: "Perguntem a Gas e Chetin del Valle por que essas transferências foram feitas e qual era o seu objetivo. E que Chetin também esclareça o e-mail datado de 9 de maio de 2018, e quem lhe deu as instruções necessárias para escrevê-lo".

O presidente da liga espanhola foi um passo além e pediu que os documentos fossem enviados ao Real Madrid para que o clube pudesse esclarecer o assunto publicamente mais uma vez.

Tebas concluiu sua fala dizendo: "Envie a eles os documentos, Adrián, e peça que publiquem outro vídeo. Desta vez que expliquem o que estão escondendo. Continua... Chega de mentiras e manipulação...".







