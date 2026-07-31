Como o Real anunciou oficialmente na noite de quinta-feira oficialmente, o centroavante chega da UD Levante à capital espanhola e assinou no Bernabéu um contrato de cinco anos, até 2031. Segundo informações, os madrilenhos pagam uma taxa de transferência de 25 milhões de euros.

Espi ainda trocou um clube menor pelo Levante nas categorias de base e conseguiu dar o salto para o profissional no 16º colocado da última temporada de LaLiga. Em 2024/25, Espi teve sua participação no acesso do Levante à elite espanhola com seis gols saindo do banco; na temporada passada, o jogador de 21 anos, depois de pouco mais de meio ano de adaptação, foi um dos fiadores da permanência do Levante com uma reta final excepcional.

Entre o fim de fevereiro e o fim de maio, Espi marcou nada menos que dez gols nas últimas 13 rodadas, virou a sensação do momento e acabou eleito o melhor jogador sub-23 de LaLiga. Um destaque especial: entre as rodadas 26 e 29, seis gols seguidos do Levante passaram a ser marcados por Espi. Na importante vitória por 2 a 0 sobre o Alavés, ele fez dois gols; depois disso, seus gols garantiram empates por 1 a 1 contra Girona e Rayo Vallecano. E, por fim, foi Espi quem marcou os dois primeiros gols de sua equipe na vitória por 4 a 2 sobre o Oviedo. No total, o novo reforço do Real somou 11 gols em 25 jogos de liga em 2025/26.

Transferência para o Real Madrid: Carlos Espi é a segunda venda mais cara da história da UD Levante

A contratação de Espi, por sua vez, é uma reação à provável saída de Gonzalo Garcia. O jogador formado no clube, que até aqui não passou do papel de opção saindo do banco no ataque, deve se transferir para o Fulham FC por 40 milhões de euros e seguir o ex-treinador Alvaro Arbeloa rumo ao clube inglês.





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Espi deve ocupar a vaga que será aberta no elenco. Como será sua perspectiva de minutos suficientes em campo ainda está por ser visto. A tendência é que ele divida com Endrick o papel de reserva do superstar Kylian Mbappe. Endrick recuperou a confiança durante seu empréstimo ao Olympique Lyon no primeiro semestre de 2026 e agora quer finalmente se firmar no Real, dois anos depois de sua chegada a Madri. Com Espi no lugar de Garcia, os Merengues seguem com a profundidade necessária no comando de ataque.

No Levante, a venda de Espi quase estabelece um recorde de transferência. O espanhol das seleções de base é a segunda saída mais cara da história do clube - apenas o meio-campista colombiano Jefferson Lerma foi um pouco mais caro do que Espi (25 milhões de euros), quando se transferiu para o AFC Bournemouth em 2018 por 30,5 milhões de euros. Atualmente, Lerma joga no Crystal Palace desde 2023.



