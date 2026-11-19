Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Em busca de reforços para a zaga, o Borussia Dortmund estaria de olho na 2. Bundesliga.

Segundo a revista kicker, o zagueiro Linus Gechter, do Hertha BSC, líder folgado da segunda divisão , seria um dos principais alvos do BVB.

O jogador de 22 anos, formado nas categorias de base do clube berlinense, é uma das peças-chave da boa fase do Hertha, que somou 31 pontos nos primeiros 11 jogos da liga. Assim como Joane Gadou, contratado pelo Dortmund no último verão , Gechter se destaca pela presença física e pela capacidade nos duelos, além de ter evoluído bastante com a bola nos pés recentemente.

Outro fator que torna o jogador da seleção alemã sub-21 interessante é sua capacidade de atuar tanto no centro da defesa quanto pelo lado direito. Essa versatilidade é uma qualidade importante, sobretudo porque o BVB, sob o comando do técnico Niko Kovac, passou em algumas ocasiões de uma linha de três para uma de quatro defensores recentemente.

Publicidade Publicidade

Linus Gechter: primeiro o acesso com o Hertha, depois o BVB?

Além disso, o contrato de Gechter com o Hertha termina em 2027. Assim, pela situação atual, ele estaria disponível sem custos de transferência no próximo verão. Segundo a kicker, uma saída de Gechter ao fim da temporada é "um cenário realista", independentemente de ele conseguir levar o Hertha de volta à Bundesliga. No momento, a equipe tem dez pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, que disputa a repescagem pelo acesso.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Se o Dortmund fizer uma proposta concreta já na próxima janela de transferências de inverno, será a última oportunidade para o clube berlinense receber uma quantia pela transferência do zagueiro. Do ponto de vista esportivo, porém, perder um titular tão importante no meio da temporada seria um duro golpe. Além disso, dada a ligação afetiva de Gechter com o Hertha, ao qual chegou aos 11 anos, não se espera que ele saia com tanta facilidade quando o acesso à Bundesliga está ao alcance.

Getty Images

Gechter estreou aos 17 anos pelo Hertha, que ainda disputava a Bundesliga na época. Embora tenha chegado a ser titular durante parte de sua primeira temporada como profissional, a consolidação demorou. Por isso, foi emprestado ao Eintracht Braunschweig na segunda metade da temporada 2022/23. De volta a Berlim após o rebaixamento do Hertha para a segunda divisão, conquistou espaço aos poucos e hoje é indispensável: disputou os 90 minutos de cada um dos 13 jogos oficiais da equipe até aqui na temporada.

Publicidade

A regularidade no clube também levou Gechter de volta à seleção alemã sub-21. Ele já atuou sete vezes pela equipe do técnico Antonio Di Salvo e quer integrar o elenco para a Eurocopa sub-21, que será disputada no próximo verão na Albânia e na Sérvia.

Qual é a situação do elenco do BVB na zaga?

No Dortmund, a zaga é um dos focos do planejamento do elenco a curto e médio prazo. Enquanto Waldemar Anton deve renovar seu contrato, que termina em 2028, Nico Schlotterbeck, o outro zagueiro experiente e titular, assinou em abril um novo vínculo válido até 2031. O acordo, porém, inclui uma cláusula de rescisão, e uma saída não está descartada, sobretudo porque grandes clubes, como o Barcelona, estão de olho em Schlotterbeck .

Publicidade

Com Gadou, o BVB já conta com um zagueiro para o futuro. O jovem de 19 anos impressionou nos meses que passou até agora no Borussia. Fora esse trio, porém, há muita incerteza na zaga: Emre Can, afastado desde março por uma ruptura do ligamento cruzado , pretende voltar em janeiro de 2027. Depois, ainda teria algum tempo para convencer o clube a renovar seu contrato, que está perto do fim. O desfecho segue totalmente indefinido.

O contrato de Ramy Bensebaini também termina ao fim da temporada, e a permanência do argelino de 31 anos em Dortmund depois disso parece pouco provável no momento. Já Filippo Mane e Luca Reggiani são dois jovens que ainda não conseguiram se firmar, e uma saída de Reggiani parece cada vez mais provável .

Publicidade

Por isso, o diretor esportivo do BVB, Ole Book, e sua equipe estão atentos a possíveis reforços para a zaga. Além de Gechter, outros jogadores da segunda divisão também estariam despertando o interesse do Dortmund, segundo a kicker. Fynn Otto e Alexios Kalogeropoulos, do 1. FC Nürnberg, também entraram no radar do BVB.