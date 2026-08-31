Segundo uma reportagem do Absolut Bayern, o zagueiro foi oferecido por seus representantes ao Ajax Amsterdam. De acordo com a publicação, o principal clube holandês vê Ito como candidato ao reforço que ainda procura para a defesa.

O que poderia jogar a favor do Ajax em eventuais esforços de última hora: na Holanda, a janela de transferências de verão segue aberta por um pouco mais de tempo e não se fecha já na terça-feira (1º de setembro), como na Alemanha, mas apenas na quarta-feira (2 de setembro). Assim, ainda haveria um pouco mais de tempo para viabilizar um acordo por Ito.

Em princípio, uma saída de Ito de Munique não seria uma surpresa. Há meses circulam repetidamente relatos de que o Bayern deixaria o japonês sair diante de uma proposta satisfatória. Não há confirmação sobre quais são as exigências financeiras do FCB, mas a tendência é que se arrecade menos por Ito do que os 23,5 milhões de euros que o próprio clube pagou ao VfB Stuttgart por ele em 2024.

Qual é a situação atual de Hiroki Ito no FC Bayern?

Também por conta de muito azar com lesões, o jogador de 27 anos nunca conseguiu conquistar uma vaga de titular no Bayern, e as perspectivas de que algo mude em sua situação no futuro estão longe de ser boas. Assim, Ito é apenas o quarto zagueiro na hierarquia, atrás de Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Min-jae Kim; além disso, atuações em sua posição secundária, como lateral-esquerdo, também não são muito prováveis no momento, diante da boa composição do elenco no setor. Nos dois primeiros jogos oficiais da nova temporada, contra o Borussia Dortmund (Supercopa, 2 a 1) e o VfB Stuttgart (5 a 1, Bundesliga), Ito ficou no banco durante os 90 minutos em ambas as partidas.

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Então o internacional japonês vai deixar o maior campeão alemão pouco antes do fechamento da janela, apesar de ter contrato até 2028? O Ajax ofereceria uma saída atraente. Neste verão, os holandeses já se reforçaram com alguns nomes experientes de peso, de Marc-Andre ter Stegen a Julian Brandt, passando por Caio Henrique, Daley Blind e Sofyan Amrabat.

Quantas vezes Hiroki Ito jogou até agora pelo FC Bayern?

Após as saídas, entre outros, de Josip Sutalo (para a Lazio Roma) e Ko Itakura (para o Borussia Mönchengladbach), a equipe certamente ainda poderia precisar de um novo jogador para o miolo de zaga e, possivelmente, está de olho em Ito. O ex-jogador do Stuttgart soma 31 partidas oficiais pelo Bayern nos últimos dois anos. Nesse período, marcou dois gols e deu duas assistências.

O FCB poderia sequer abrir mão de Ito sem ter tempo para contratar um substituto? A profundidade do elenco no setor defensivo certamente permitiria a saída do japonês. Além dos três nomes mais estabelecidos, Upamecano, Tah e Kim, em caso de necessidade Josip Stanisic também poderia atuar na zaga e, assim, praticamente ocupar a vaga de Ito no elenco.