Segundo o especialista em transferências Matteo Moretto, em reportagem da Radio Marca, Goretzka se ofereceu por conta própria ao Barcelona. Lá, ele reencontraria o técnico Hansi Flick, um velho conhecido com quem trabalhou com muito sucesso no Bayern de Munique e, entre outros feitos, venceu a Liga dos Campeões em 2020.

O relatório não informa se o Barça já reagiu à investida de Goretzka. De qualquer forma, o campeão espanhol não precisaria pagar taxa de transferência, já que o contrato do meio-campista com o Bayern expirou no fim de junho. Atualmente, Goretzka, que foi eliminado com a Alemanha da Copa do Mundo há praticamente exatamente um mês, está mantendo a forma no clube de sua cidade natal, o VfL Bochum, com um preparador particular.

As especulações sobre uma ida de Goretzka para o Barcelona, aliás, não são totalmente novas. Já na virada do ano, havia surgido relatos de que o Barça e o jogador da seleção alemã estavam se observando mutuamente. No fim de janeiro, porém, Goretzka negou qualquer contato com Flick e companhia: "Li que eu teria entrado em contato com Hansi Flick em Barcelona. Posso desmentir isso aqui e agora. Não, algo assim não é necessário. Isso não deve soar arrogante", disse ele ao Zeit.

Leon Goretzka no Barcelona? Meio-campo não é prioridade para o Barça

Que a situação entre Barça e Goretzka possa agora se tornar concreta também parece improvável, embora a situação do elenco dos catalães no meio-campo central não seja ideal neste momento: Fermin Lopez ainda trabalha em seu retorno após uma fratura no metatarso, que lhe custou a Copa do Mundo. E Frenkie de Jong sofreu uma ruptura do ligamento colateral interno do joelho na Copa do Mundo, ficando fora por tempo indeterminado.

Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona ainda assim não vê necessidade urgente de contratar um novo meio-campista central. Isso valeria nem mesmo necessariamente no caso de Marc Casado ainda sair neste verão. Segundo informações, o jogador formado no clube pode sair diante de uma oferta na casa dos 40 milhões de euros, e haveria, sim, interessados de peso.





Getty Images





Em termos de reforços, no restante da janela de transferências de verão a prioridade do Barcelona não é o meio-campo central, mas sim o comando de ataque. Após a saída de Robert Lewandowski, um novo centroavante ainda deve chegar, e Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, é visto como a solução ideal. Ao que tudo indica, o argentino também quer muito ir para o Barça e segundo uma reportagem recente do jornal espanhol Sport, neste momento até pensa em como pode forçar uma transferência para o clube dos seus sonhos. O Atlético não está nem um pouco disposto a vender e aparentemente recusou recentemente uma oferta do Barcelona no valor de 100 milhões de euros.

Exigências de Leon Goretzka seriam altas demais para a Juventus

E Goretzka? Desde que sua saída do Bayern se tornou conhecida, ele foi inicialmente ligado por muito tempo a uma transferência para a Itália. A Inter de Milão era uma opção, depois a situação teria evoluído para uma transferência ao Milan. Nas últimas semanas, a Juventus acabou se consolidando como a principal candidata à contratação de Goretzka, mas as exigências financeiras do jogador de 31 anos ainda seriam altas demais para a Juve. Segundo informações do portal parceiro do SPOX, calciomercato, Goretzka imagina receber um bônus de assinatura de 10 milhões de euros na assinatura do contrato, além de exigir 7 milhões de euros por ano de salário.

Para ter um novo clube a tempo do início da nova temporada, o tempo começa a apertar gradualmente para Goretzka. Fora da Europa, também haveria uma possibilidade para seu futuro nos Estados Unidos: em junho, o The Athletic noticiou um interesse do Chicago Fire.