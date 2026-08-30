O obrigatório exame médico deve ser realizado já nesta segunda-feira. Segundo o Mundo Deportivo, o brasileiro de 29 anos tem à sua espera nos catalães um contrato de dois anos com opção por mais um. De acordo com o jornalista de transferências Romano, o clube pagará ao Arsenal uma taxa fixa de cerca de dez milhões de euros, além de bônus por desempenho.
Com isso, a direção esportiva da Blaugrana preenche uma lacuna que havia surgido com as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres. Destro e tecnicamente refinado, ele complementa o ataque recém-reformulado dos catalães. O setor ofensivo já havia passado por uma mudança profunda nesta janela de transferências após as saídas de Lewandowski (Chicago Fire), Torres (PSG) e Marcus Rashford (Manchester United), com as chegadas de Anthony Gordon e Karim Adeyemi.
Jesus chega agora ao elenco como alternativa ou até mesmo como complemento ao principal alvo desejado, Julian Alvarez. A negociação pelo argentino de 26 anos segue travada, já que o Atlético de Madrid não demonstra até aqui qualquer disposição para ceder seu melhor atacante ao concorrente direto.Getty Images
Até quando ia o contrato de Gabriel Jesus com o Arsenal?
A investida dos espanhóis acontece em um momento favorável para ambas as partes. Nos Gunners, Jesus perdeu cada vez mais espaço nos últimos meses. Como seu contrato em Londres se encerra no próximo ano, o clube da Premier League se mostrou aberto a um negócio na reta final da janela de transferências para evitar uma saída sem custos.
O maior fator de risco do negócio é considerado a condição física do atacante. O brasileiro, normalmente muito participativo, voltou a ser prejudicado repetidamente por pausas por lesão nas últimas temporadas pelo Arsenal. Em Barcelona, o experiente jogador agora deve reencontrar sua antiga estabilidade e aumentar de imediato a concorrência no setor ofensivo.