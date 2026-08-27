Isso é o que informa a Sky. No entanto, os saxões ainda "não fizeram nenhuma investida direta", como informa a emissora. Após a saída do capitão campeão Lukas Hradecky, Andrich havia assumido a braçadeira de capitão do Leverkusen na temporada passada, mas agora foi destituído pelo novo técnico Carles Martinez. Um sinal evidente de que o espanhol não conta mais com o volante defensivo de 31 anos. Como novo capitão, Martinez escolheu Edmond Tapsoba.

"No momento, de fato, é assim que ele inicialmente assume mais um papel secundário nessa posição no meio-campo. Ele merece saber disso", disse Martinez recentemente sobre a delicada situação de Andrich em Leverkusen. Com isso, uma transferência parece provável, já que o Bayer provavelmente não colocaria obstáculos para o veterano. Segundo a reportagem, o Leipzig identificou, com seu novo técnico Martin Demichelis, a necessidade de reforçar o setor central do meio-campo em seu elenco. Dessa forma, ainda pode haver uma transferência nos dias restantes até o fim da janela.

Andrich ainda era uma peça importante no meio-campo central ao lado de Toni Kroos sob o comando do técnico da seleção Julian Nagelsmann na Euro 2024, na Alemanha. No entanto, o treinador da DFB não o convocou mais para a Copa do Mundo neste verão, porque Andrich só tinha lugar cativo como zagueiro na temporada passada e, nessa posição, cometeu alguns erros bastante graves.

O jogador de 31 anos chegou ao Leverkusen em 2021, vindo do Union Berlin, e soma ao todo 197 partidas na Bundesliga (20 gols, 13 assistências) em sua carreira. Pela seleção da DFB, ele entrou em campo 19 vezes desde sua estreia, em novembro de 2023.