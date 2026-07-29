Segundo o jornal espanhol AS, tanto o presidente do Real, Florentino Perez, quanto o técnico Jose Mourinho deram sinal verde para a contratação do meio-campista de 30 anos do Manchester City.

Assim, deve haver em breve um anúncio oficial, e o AS fala até mesmo em uma "solução dentro das próximas 24 horas". Na quinta-feira, deve acontecer uma reunião entre representantes dos dois clubes, na qual o acordo deve finalmente ser sacramentado.

O jornal espanhol ainda informa que Rodri aparentemente custará bem menos aos madrilenos do que se imaginava inicialmente. Depois de diversos veículos terem colocado inicialmente em pauta uma taxa de transferência de 100 milhões de euros, que o City supostamente exigiria, agora fala-se em 40 a 50 milhões de euros, quantia que o Real teria de transferir para Manchester.

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Manchester City aparentemente cede na negociação por Rodri

Que os Skyblues, que em um primeiro momento aparentemente se mostraram pouco dispostos a conversar sobre uma saída do recém-coroado campeão mundial, cederiam na negociação já havia sido noticiado pelo Marca na terça-feira. O veículo afirma que "o clube inglês, que tem o maior respeito pelo jogador, aceita sua saída, caso essa seja sua decisão".

O Manchester City tentou em vão, nas últimas semanas e meses, prorrogar antecipadamente o contrato de Rodri, que ainda vai até 2027. Se não quiser deixar o espanhol sair sem custos no próximo ano, a atual janela de transferências oferece a última oportunidade de receber uma taxa de transferência.

O próprio meio-campista vinha se mostrando repetidamente aberto a uma transferência para o Real. Fabrizio Romano chegou até a escrever que o meio-campista "adoraria" e "sonharia" em um dia vestir a camisa merengue.

Rodri já está há mais tempo na lista de desejos do Real Madrid

Para o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 , uma transferência para a capital espanhola também representaria um retorno. Rodri passou pelas categorias de base do Atlético de Madrid na juventude e jogou pelo rival local do Real na temporada 2018/19. Em março, ele próprio já havia declarado em uma entrevista que não se pode "recusar tão facilmente" uma oferta do Real.

Não é nenhuma novidade que Rodri seja ligado a uma transferência para o Real. Já por ocasião da conquista da Bola de Ouro, em meio à sua temporada fabulosa de 2023/24, houve rumores de que os Blancos o teriam escolhido como sucessor da histórica dupla de meio-campo formada por Toni Kroos e Luka Modric - justamente o clube que, na época, havia boicotado a entrega do maior prêmio individual do futebol mundial.