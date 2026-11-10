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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Transferência para o Barcelona à vista? Pedro Porro quebra o silêncio sobre o interesse do clube do Camp Nou após Joan Laporta manifestar admiração por ele

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O jogador do Tottenham Hotspur Pedro Porro admitiu estar lisonjeado com o interesse persistente do Barcelona em sua contratação, enquanto o clube catalão busca uma solução de longo prazo para a lateral direita. O espanhol, que consolidou seu status como um dos melhores defensores do mundo durante a Copa do Mundo de 2026, tornou-se um dos principais alvos do presidente Joan Laporta. Apesar de seu compromisso com o Tottenham, as declarações recentes do jogador de 27 anos sugerem que a possibilidade de voltar à La Liga segue tendo peso significativo em seu futuro.

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Lisonjeado pelo interesse catalão

A ascensão de Porro não passou despercebida no mais alto nível do futebol europeu, e o defensor já é amplamente considerado um dos principais talentos de sua posição. Após um verão em que Barcelona e Real Madrid teriam feito consultas sobre ele, o ex-jogador do Sporting CP comentou as especulações sobre uma possível transferência para o Barcelona.

Embora tenha contrato em vigor no norte de Londres até 2031, os rumores sobre uma ida ao Camp Nou continuam a ganhar força, enquanto a equipe de Hansi Flick busca reforçar suas opções defensivas. Porro nunca esteve tão valorizado, especialmente após seu papel fundamental nas recentes conquistas da Espanha em competições internacionais, o que faz dele um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências.

Ao falar sobre as notícias que o ligam ao pentacampeão europeu, o lateral-direito reconheceu o prestígio de receber esse tipo de atenção. “Sim, claro que é um elogio. Quando um dos melhores clubes do mundo se interessa por você, ou pelo menos é o que dizem, é sempre bom, porque certamente significa que estou fazendo bem o meu trabalho. Tenho que continuar no mesmo caminho”, disse ao SPORT.

Porro também reagiu à revelação de que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, admira seu estilo de jogo: “Eu não tinha visto isso. Também é um elogio da parte dele. Como disse antes, é bom que, por exemplo, o presidente de outro clube, que não é o meu, valorize seu trabalho. Certamente significa que estou fazendo as coisas bem.”

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Compromisso com o projeto do Tottenham

Apesar do interesse de destaque vindo de seu país, Porro segue concentrado em suas responsabilidades no Tottenham Hotspur Stadium. Ao comentar sua situação atual na Inglaterra, afirmou: “Simplesmente, como já disse, tenho contrato com o meu clube e estou muito feliz lá. Também tenho que respeitar isso. Obviamente, o futebol é assim: surgem notícias, surgem rumores, mas agora estou focado na seleção e depois veremos.”

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Questionado sobre as dificuldades recentes do Tottenham, ele observou: “Sim, é difícil. Dói ver meu time, que sempre disputou as primeiras posições, nessa situação. Mas tudo faz parte de um novo projeto. O treinador chegou no ano passado, quando faltavam sete jogos. Neste ano, não começamos da melhor maneira possível, mas estamos entrando em uma dinâmica um pouco mais positiva, e isso é bom. Tomara que possamos continuar subindo.”

Ambição e conexões com Lamine Yamal

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Apesar do interesse de destaque vindo de seu país, Porro segue concentrado em suas responsabilidades no Tottenham Hotspur Stadium. Ao comentar sua situação atual na Inglaterra, afirmou: “Simplesmente, como já disse, tenho contrato com o meu clube e estou muito feliz lá. Também tenho que respeitar isso. Obviamente, o futebol é assim: surgem notícias, surgem rumores, mas agora estou focado na seleção e depois veremos.”

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Questionado sobre as dificuldades recentes do Tottenham, ele observou: “Sim, é difícil. Dói ver meu time, que sempre disputou as primeiras posições, nessa situação. Mas tudo faz parte de um novo projeto. O treinador chegou no ano passado, quando faltavam sete jogos. Neste ano, não começamos da melhor maneira possível, mas estamos entrando em uma dinâmica um pouco mais positiva, e isso é bom. Tomara que possamos continuar subindo.”

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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