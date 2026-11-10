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O jogador do Tottenham Hotspur Pedro Porro admitiu estar lisonjeado com o interesse persistente do Barcelona em sua contratação, enquanto o clube catalão busca uma solução de longo prazo para a lateral direita. O espanhol, que consolidou seu status como um dos melhores defensores do mundo durante a Copa do Mundo de 2026, tornou-se um dos principais alvos do presidente Joan Laporta. Apesar de seu compromisso com o Tottenham, as declarações recentes do jogador de 27 anos sugerem que a possibilidade de voltar à La Liga segue tendo peso significativo em seu futuro.

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Lisonjeado pelo interesse catalão

A ascensão de Porro não passou despercebida no mais alto nível do futebol europeu, e o defensor já é amplamente considerado um dos principais talentos de sua posição. Após um verão em que Barcelona e Real Madrid teriam feito consultas sobre ele, o ex-jogador do Sporting CP comentou as especulações sobre uma possível transferência para o Barcelona.

Embora tenha contrato em vigor no norte de Londres até 2031, os rumores sobre uma ida ao Camp Nou continuam a ganhar força, enquanto a equipe de Hansi Flick busca reforçar suas opções defensivas. Porro nunca esteve tão valorizado, especialmente após seu papel fundamental nas recentes conquistas da Espanha em competições internacionais, o que faz dele um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências.

Ao falar sobre as notícias que o ligam ao pentacampeão europeu, o lateral-direito reconheceu o prestígio de receber esse tipo de atenção. “Sim, claro que é um elogio. Quando um dos melhores clubes do mundo se interessa por você, ou pelo menos é o que dizem, é sempre bom, porque certamente significa que estou fazendo bem o meu trabalho. Tenho que continuar no mesmo caminho”, disse ao SPORT.

Porro também reagiu à revelação de que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, admira seu estilo de jogo: “Eu não tinha visto isso. Também é um elogio da parte dele. Como disse antes, é bom que, por exemplo, o presidente de outro clube, que não é o meu, valorize seu trabalho. Certamente significa que estou fazendo as coisas bem.”

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Compromisso com o projeto do Tottenham

Apesar do interesse de destaque vindo de seu país, Porro segue concentrado em suas responsabilidades no Tottenham Hotspur Stadium. Ao comentar sua situação atual na Inglaterra, afirmou: “Simplesmente, como já disse, tenho contrato com o meu clube e estou muito feliz lá. Também tenho que respeitar isso. Obviamente, o futebol é assim: surgem notícias, surgem rumores, mas agora estou focado na seleção e depois veremos.”

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Questionado sobre as dificuldades recentes do Tottenham, ele observou: “Sim, é difícil. Dói ver meu time, que sempre disputou as primeiras posições, nessa situação. Mas tudo faz parte de um novo projeto. O treinador chegou no ano passado, quando faltavam sete jogos. Neste ano, não começamos da melhor maneira possível, mas estamos entrando em uma dinâmica um pouco mais positiva, e isso é bom. Tomara que possamos continuar subindo.”

Ambição e conexões com Lamine Yamal

Getty Images

Apesar do interesse de destaque vindo de seu país, Porro segue concentrado em suas responsabilidades no Tottenham Hotspur Stadium. Ao comentar sua situação atual na Inglaterra, afirmou: “Simplesmente, como já disse, tenho contrato com o meu clube e estou muito feliz lá. Também tenho que respeitar isso. Obviamente, o futebol é assim: surgem notícias, surgem rumores, mas agora estou focado na seleção e depois veremos.”

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Questionado sobre as dificuldades recentes do Tottenham, ele observou: “Sim, é difícil. Dói ver meu time, que sempre disputou as primeiras posições, nessa situação. Mas tudo faz parte de um novo projeto. O treinador chegou no ano passado, quando faltavam sete jogos. Neste ano, não começamos da melhor maneira possível, mas estamos entrando em uma dinâmica um pouco mais positiva, e isso é bom. Tomara que possamos continuar subindo.”