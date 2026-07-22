Transferência para o Al-Hilal de repente não está nem um pouco garantida: Summerville deixa o grande clube saudita na espera

Na terça-feira, o The Athletic noticiou que Crysencio Summerville continuaria sua carreira no Al-Hilal. No entanto, segundo a La Gazzetta dello Sport, essa transferência ainda não está fechada. O atacante do West Ham United pediu um tempo para pensar, o que faz com que a AS Roma volte a alimentar esperanças de sua chegada.

Segundo o jornal esportivo rosa, o técnico Gian Piero Gasperini e o Friedkin Group fizeram uma nova tentativa de convencer Summerville a escolher o time romano.

O ponta teria, então, pedido um tempo para refletir antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu próximo destino. Com isso, as negociações estão atualmente em um impasse, embora o West Ham e o Al-Hilal já tivessem chegado a um acordo total anteriormente.

Segundo a La Gazzetta dello Sport, Summerville ainda não deu sinal verde definitivo ao clube saudita. Gasperini e a família Friedkin teriam insistido novamente para fazer o jogador de pé direito mudar de ideia. Ele deveria passar pelo exame médico na manhã de quarta-feira, mas, devido ao tempo de reflexão solicitado, não há nenhuma certeza de que isso vá ocorrer.

Inicialmente, parecia que nada mais impedia a transferência de Summerville para a AS Roma. O West Ham receberia 47 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em bônus. A família Friedkin chegou a enviar um jato particular a Roterdã para buscar o atacante de 24 anos e levá-lo a Roma por volta das 21h30.

Então, o Al-Hilal entrou repentinamente na disputa com uma oferta de, segundo relatos, 80 milhões de euros. De acordo com o jornal esportivo italiano, o clube saudita ofereceu a Summerville, além disso, um salário anual de 15 milhões de euros, enquanto a Roma pretendia pagar-lhe cerca de 4,2 milhões de euros por ano. Os romanos cancelaram o voo, após o que ocorreu mais uma reviravolta surpreendente.

Gasperini entrou em contato pessoalmente com Summerville, enquanto o Friedkin Group voltou a conversar com a diretoria do West Ham. O holandês pediu agora mais tempo para decidir onde deseja continuar sua carreira. Espera-se uma decisão definitiva em breve.