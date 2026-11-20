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Brajan Gruda está em alta, brilhou em seus dois primeiros jogos pela seleção alemã e evoluiu muito no RB Leipzig. Uma transferência, portanto, sairia cara.

Segundo o Bild, o Leipzig só aceitaria vender Gruda no verão do próximo ano caso recebesse "propostas indecentes". De acordo com a publicação, os clubes interessados teriam de oferecer um valor próximo da marca de 100 milhões de euros para fazer o RB considerar a negociação.

Assim, contratar Gruda no próximo verão também seria uma tarefa complicada para o Bayern de Munique. O clube, ao menos, teria interesse no jogador , informou recentemente a Sport Bild. Segundo a revista, o Bayern acompanha de perto a evolução de Gruda e valoriza, entre outras características, sua versatilidade no ataque. Afinal, o recém-chegado à seleção principal da Alemanha pode atuar sem problemas pelas duas pontas e também como camisa 10.

Quando a obrigação de compra de Brajan Gruda pelo Leipzig entra em vigor?

Segundo o Bild, a situação contratual de Gruda no Leipzig é a seguinte: atualmente emprestado pelo Brighton & Hove Albion, ele deve ter sua obrigação de compra acionada já no início de 2027. Isso aconteceria assim que Gruda disputasse pelo menos três partidas da Bundesliga no próximo ano, marca que poderia ser alcançada já em meados de janeiro. Nesse caso, o Leipzig, que havia pago ao Brighton uma taxa de empréstimo de 1 milhão de euros no início de fevereiro de 2026, teria de desembolsar 25 milhões de euros para contratar Gruda em definitivo.

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Depois disso, o contrato do jogador de 22 anos com o clube da Saxônia terá longa duração, até 2031. Portanto, o Leipzig não estará sob pressão para vendê-lo no próximo verão. Além disso, não haveria cláusula de rescisão.

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Com suas duas primeiras atuações pela seleção principal da Alemanha, Gruda elevou ainda mais seu valor de mercado recentemente. Na estreia contra a Sérvia (3 a 1), o habilidoso driblador marcou um belo gol após uma jogada individual espetacular. Na segunda-feira, também foi um dos destaques da goleada por 5 a 0 sobre a Holanda , com duas assistências e um gol.

Getty Images

Não é segredo que o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, admira Gruda há bastante tempo. Ainda como chefe global de futebol da Red Bull, ele participou, no início do ano, da transferência do ex-jogador do Mainz para o Leipzig. Klopp elogia a qualidade de Gruda com a bola e sua mentalidade de jogador ousado, mas, segundo o Bild, também tinha dúvidas sobre sua disposição para defender quando o RB o contratou.

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Jürgen Klopp também elogiou o trabalho defensivo de Brajan Gruda

Gruda já dissipou essas dúvidas de maneira convincente. Após a vitória empolgante sobre a Holanda, Klopp também se mostrou muito satisfeito com o trabalho do jogador do Leipzig sem a bola . O treinador disse à ARD sobre Gruda e Derry Scherhant, do Freiburg, que também brilhou na outra ponta: "Os dois sabem jogar bola, meu Deus. Mas o quanto trabalharam e o quanto precisaram trabalhar hoje foi impressionante. E é isso que, no fim das contas, faz uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, o que importa é quanta paixão e dedicação você coloca nisso."

O fato de o RB conseguir Gruda por um preço comparativamente baixo se deve, por sua vez, à dificuldade do favorito de Klopp em se firmar no Brighton. O clube inglês havia pago ao Mainz 05 uma quantia considerável de 31,5 milhões de euros por ele em 2024, mas Gruda não correspondeu às altas expectativas e muitas vezes entrou apenas no decorrer dos jogos.

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Por isso, ele precisou encontrar seu ritmo no Leipzig durante o segundo turno da temporada passada, antes de finalmente deslanchar. Nos últimos oito jogos oficiais, Gruda chamou a atenção com dois gols e cinco assistências. "Estou muito feliz por ele, mas estou ainda mais feliz pelo RB Leipzig, porque desenvolver jogadores é um dos objetivos do clube", elogiou o técnico do RB, Martin Demichelis, em entrevista coletiva na quinta-feira. Ele, porém, também fez um alerta a Gruda.

Apesar da empolgação na seleção alemã, Demichelis faz alerta a Gruda

"Ele ainda precisa manter os pés no chão", ressaltou Demichelis, antes de completar: "É sempre bom jogar pela seleção, mas o importante e difícil é voltar e imediatamente render pelo clube. Ele precisa dar o próximo passo agora, e o próximo passo é o nosso próximo jogo."

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No sábado, Gruda e o Leipzig visitam o Union Berlin. Na terça-feira seguinte, terão pela frente um importante jogo em casa contra o RC Lens pela Champions League.