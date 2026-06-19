Transferência ganha força: Caio Henrique está muito ansioso para ir para o Ajax por um motivo bem claro

Caio Henrique está muito interessado em se transferir para o Ajax, segundo informa a Globo brasileira. O lateral-esquerdo deu sinal verde para a transferência.

Na noite de quinta-feira, o Foot Mercato informou que o Ajax está muito interessado no lateral de 28 anos, cuja contratação deve custar cerca de dez milhões de euros.

A Globo informa agora que Henrique está disposto a se mudar para Amsterdã. Ele tem um motivo importante para isso: acredita que, no Ajax, poderá voltar a chamar a atenção da seleção nacional.

Por esse motivo, ele deseja jogar no Ajax e já recusou várias ofertas de seu país natal, o Brasil.

Henrique ainda tem contrato até meados de 2027, mas uma saída do Mônaco está em aberto. Este é o último verão em que o clube monegasco ainda pode receber uma taxa de transferência pelo lateral.

O lateral-esquerdo chegou no verão de 2020, vindo do Atlético de Madrid, e desde então se tornou uma peça fundamental no Stade Louis II. No total, ele disputou 211 partidas pelo Mônaco, nas quais marcou três gols e deu nada menos que 41 assistências.