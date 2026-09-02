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Frank BaumannGetty Images
Christian Guinin

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Transferência fracassou por um triz: dirigente do FC Schalke 04 revela drama insano no último dia da janela de transferências

Bundesliga
H. Hwang
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Schalke
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Poucos instantes antes do fechamento da janela de transferências, o FC Schalke 04 sacramentou a contratação de Hee-chan Hwang. O quão apertada foi a operação foi revelado agora pelo diretor de futebol Frank Baumann.

Ao microfone da Sky, Baumann revelou que o acordo só pôde ser concretizado a poucos segundos do fechamento da janela de transferências: "Quando recebemos a confirmação de que tudo estava carregado no sistema da DFB, faltavam 35 segundos para o fechamento da janela."

A tecnologia, em especial, acabou se revelando um obstáculo inesperado. "O que antes era o aparelho de fax hoje é o mundo digital, com coisas como a assinatura digital", afirmou Baumann, que atua no Schalke desde 2025 como diretor executivo de futebol.

Como não havia tempo, Hwang só realizou os exames médicos depois da assinatura oficial. "Naturalmente, isso representa um certo risco, mas em um empréstimo de dez meses ele é administrável. Se tivéssemos investido três milhões de euros, não teríamos feito isso", explicou Baumann.

O Schalke oficializou nesta terça-feira o empréstimo do sul-coreano de 30 anos. Hwang chega emprestado pelos Wolverhampton Wanderers para a próxima temporada, e, ao que tudo indica, não há opção de compra.

Quando Hee-chan Hwang fará sua estreia pelo FC Schalke 04?

Depois de Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Frankfurt), Junior Adamu (Freiburg), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds) e Robin Gosens (Florença), o atacante é o sexto reforço externo dos Azuis Reais. Além disso, os contratos expirados de Edin Dzeko e Loris Karius foram renovados.

Hwang pode fazer sua estreia pelo S04 já no próximo sábado, quando o Königsblau receberá o Bayern de Munique na Bundesliga. Na primeira rodada, o Schalke foi derrotado por 3 a 0 pelo Augsburg em seu retorno à Bundesliga.

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