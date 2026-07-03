Adam Tahaui está prestes a concretizar uma transferência importante. O craque do Vitesse vai dar continuidade à sua carreira no NEC, segundo informa a ESPN.

O FC Utrecht também teria demonstrado interesse concreto em Tahaui, mas o clube de Utrecht acabou ficando de fora. O meio-campista de 20 anos ainda tinha contrato em Arnhem até meados de 2027. Segundo o De Gelderlander, o NEC pagará 650.000 euros pelo jogador criativo.

Tahaui teve sua grande revelação na última temporada pelo Vitesse. Na Keuken Kampioen Divisie, ele marcou cinco gols e deu dez assistências.

De acordo com a reportagem da ESPN, Tahaui pode assinar um contrato de quatro anos com o NEC, válido até meados de 2030. Apenas um exame médico ainda impede a transferência.

No Vitesse, Tahaui atuava principalmente como camisa 10, mas Dick Schreuder o vê sobretudo como ponta direita. Ele se tornará, portanto, concorrente de Sami Ouaissa, que está na mira de vários clubes.

Transferências delicadas

É bastante raro um jogador fazer uma transferência direta do Vitesse para o arquirrival NEC. Entre outros, Patrick Pothuizen (1992), Jhon van Beukering (2004) e Anthony Musaba (2018) antecederam Tahaui. Musaba foi transferido ainda como jogador da base, conquistou seu espaço no time principal do clube de Nijmegen e, mais tarde, mereceu uma transferência para o AS Monaco.

Por outro lado, Navarone Foor fez, de longe, a transferência direta mais polêmica das últimas décadas. Foor passou pela base do NEC, disputou mais de 150 partidas pelo clube e, em 2016, partiu sem custo de transferência para o arquirrival.