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O futuro de Phil Foden no Manchester City tem sido alvo de questionamentos, mas Richard Dunne disse à GOAL que a cria do clube não pensa em transferência: ele quer ser um “herói” do time que o tornou conhecido. Se uma saída acontecesse, ainda que a contragosto, a expectativa seria de uma despedida da Premier League.

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Foden segue em um único clube por enquanto

Não há indícios de que uma mudança de ares esteja sendo considerada às vésperas de outra janela de transferências, em janeiro de 2027. Foden assinou um novo contrato apenas no verão, com vínculo previsto até 2030 e opção de prorrogação por mais 12 meses.

Como estão as coisas, o jogador da seleção inglesa caminha para passar toda a carreira em um único clube. Ele estreou pela equipe principal em novembro de 2017, aos 17 anos. Desde então, fez mais de 370 jogos e conquistou seis títulos da Premier League e um da Champions League.

Ultimamente, porém, tem sido difícil manter a regularidade. Foden ficou no banco de reservas do City em algumas ocasiões e sofreu com a frustração de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Uma transferência ajudaria o meio-campista de 26 anos a recuperar o brilho?

Uma transferência faria bem ao meio-campista?

Ao receber essa pergunta, Dunne, ex-capitão do City que falou em parceria com o IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Adoro o Phil Foden. Adorei vê-lo jogar ao longo dos anos, então relutaria muito em dizer que, sim, esta é a hora certa.

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“Às vezes, não é tão simples assim. Não se trata apenas de ir para outro lugar. Se ele saísse, nada mudaria, porque o desempenho depende dele, não de um novo clube ou de algo novo.

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“Ainda acho que ele pode voltar à sua melhor forma no Man City. Só acho que as circunstâncias precisam mudar para ele. Provavelmente, ele precisa cobrar mais de si mesmo. Não pode deixar dúvidas sobre se o técnico vai escalá-lo ou não.

“Ele precisa garantir que o técnico o escale. Precisa ser o melhor nos treinos todos os dias. Ele repetiu suas melhores atuações em alguns momentos desta temporada, mas não conseguiu fazer isso de forma consistente, e é isso que precisa buscar.

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“Não conheço o Phil, mas, se ele deixasse o Man City, não acho que sairia feliz. Acho que ele gostaria de encerrar sua passagem pelo Man City, seja quando sua carreira terminar ou não, como um herói, como um jogador que deixou uma marca positiva, como alguém de quem todos os torcedores se lembrem e digam que não foram apenas uma ou duas boas temporadas, mas uma carreira cheia de lembranças e qualidade.

“Ainda acho que ele pode fazer isso. O importante é tentar garantir que volte a esse nível, em vez de sair e esperar reencontrá-lo em outro lugar, onde não teria o mesmo amor pelo clube. Provavelmente, também não cobraria tanto de si mesmo. Acho que tudo depende dele e de voltar a fazer o que sabe de melhor no Man City.”

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Foden poderia se interessar por uma mudança para o exterior?

Questionado se Foden provavelmente iria para o exterior caso rompesse seus laços com o City, já que é difícil imaginá-lo jogando por outro time na Inglaterra , Dunne acrescentou: “Imagino que sim. Diria que o City relutaria em vendê-lo a outro clube da Premier League.

“Acho que o Phil provavelmente também relutaria em vestir outra camisa, voltar ao Etihad e jogar lá. Então teria de ser no exterior e teria de ser uma grande transferência, porque o talento, a capacidade e o potencial que ele tem para se tornar um dos melhores do mundo são enormes.

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“Pessoalmente, por mim, pelos torcedores, pelo clube e pelo Phil, acho que a prioridade número um deveria ser ele voltar à sua melhor forma no Man City.”

Man City precisa de mais do seu armador

Foden marcou três gols em um jogo da Champions League nesta temporada, diante do AEK Athens, mas balançou as redes apenas uma vez na Premier League . Ele recebeu um cartão vermelho no clássico do City contra o arquirrival Manchester United, em setembro.

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Thomas Tuchel não voltou a convocá-lo para os jogos de novembro da Liga das Nações da Uefa. Agora, há decisões importantes a tomar sobre o futuro, a curto e longo prazo, de um jogador que já foi apontado como a maior das promessas.