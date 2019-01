Transferência de Exequiel Palacios para o Real Madrid está "bastante avançada"

Meia deverá permanecer no River Plate até o meio do ano

Exequiel Palacios está cada vez mais próximo de acertar a sua transferência para o Real Madrid. Conforme adiantado pela Goal, após o fim do Mundial de Clubes, os merengues voltaram a conversar com o River Plate e o agente do jogador para concretizar a negociação.

"Em Abu Dhabi, os dirigentes do River se reuniram com os do Real Madrid. Nos próximos dias a oferta formal será apresentada e a operação está bastante avançada. A família, Exequiel e nós queremos que ele saia em junho. O Real Madrid não tem nenhum problema em deixá-lo no River até este momento", afirmou o empre´sario Renato Corsi à Rádio Rivadavia.

Corsi ainda apontou que "tudo atrasou um pouco com as voltas e reviravoltas da final da Libertadores. Certamente se a final tivesse sido jogada diretamente como estava programada desde o começo, isso teria sido resolvido mais rápido".