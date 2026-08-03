Anton Gaaei definitivamente não vai mais para o Eintracht Frankfurt, como fica claro pelas palavras de Adi Hütter à EintrachtTV. O técnico da equipe alemã anuncia que o grande talento Elias Baum será mantido, o que faz com que a chegada de Gaaei não seja mais necessária.
Inicialmente, o Frankfurt queria contratar um novo jogador para o lado direito, com Gaaei surgindo como um importante candidato. O dinamarquês de 23 anos já tinha inclusive um acordo pessoal há algum tempo, enquanto as negociações entre os dois clubes se arrastavam.
Essas conversas agora foram definitivamente encerradas, depois de ficar claro que Baum permanecerá no Frankfurt. O grande talento de vinte anos despertava o interesse de Borussia Dortmund e Hamburger SV, entre outros. O último clube citado ofereceu 3 milhões de euros, mas a proposta foi imediatamente rejeitada.
“Elias Baum fica no Eintracht Frankfurt. Nós vamos mantê-lo aqui”, disse Hütter. “Desde o início, eu disse que queria formar meu próprio julgamento sobre ele.”
Hütter já fez isso. “Eu o vejo como um lateral dinâmico. Você precisa dar uma chance a um jovem da sua própria base quando ele tem qualidade. E ele tem. Espero que isso lhe dê confiança.”
Resta saber se Gaaei deixará o Ajax nesta janela de transferências. No momento, ele é a única alternativa real para Lucas Rosa na posição de lateral-direito.
No domingo, Gaaei ainda marcou o gol de abertura na vitória por 3 a 1 sobre o FC Volendam em amistoso. No Ajax, ele ainda tem contrato até meados de 2028.