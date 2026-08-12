Segundo o que o jornalista de transferências Fabrizio Romano afirma ter apurado, os catalães apresentaram uma nova oferta de 60 milhões de euros aos Skyblues.

No entanto, é duvidoso que a proposta aumentada leve a um acordo com o ManCity. Segundo a reportagem, o clube inglês de ponta, que recentemente teria recusado 50 milhões de euros por Rodri, pede 80 milhões de euros por seu jogador-chave. De acordo com Romano, porém, é perfeitamente possível que os dois clubes cheguem a um meio-termo e fechem uma transferência no valor de 70 milhões de euros mais bônus.

O jornal espanhol Marca havia noticiado recentemente um encontro planejado entre os diretores esportivos Deco (Barca) e Hugo Viana para negociar um possível acordo. Rodri, que ainda tem contrato em Manchester até 2027, segundo a imprensa catalã, já definiu sua ida para Barcelona e já teria dado o sinal verde ao técnico Hansi Flick.

Isso apesar de, há pouco tempo, muita coisa ainda apontar para uma assinatura com o Real Madrid, que já há algum tempo vem sendo ligado ao vencedor da Bola de Ouro de 2024, agora com 30 anos, para finalmente resolver a lacuna no centro do meio-campo após as saídas de Luka Modric e Toni Kroos.

Rodri recusou o Real Madrid: Frenkie de Jong precisa deixar o Barca?

Rodri, como seu empresário Pablo Barquero deixou claro recentemente, já recusou os Merengues. Uma decisão bastante surpreendente, depois de ele próprio ter declarado na primavera que conseguia imaginar uma transferência para o Real apesar de seu passado no Atlético de Madrid. "O fato de eu ter jogado no Atlético não me impede de jogar no Real. Há outros jogadores que seguiram esse caminho", disse.

Se Rodri realmente se transferir para o Barca, isso talvez também tenha consequências para Frenkie de Jong. O jornal Sport, sediado na Catalunha, especulou recentemente que o holandês poderia perder seu papel de líder no centro do meio-campo para o recém-coroado campeão mundial espanhol. No cenário mais extremo, poderia até acontecer de Flick não ter mais lugar algum para ele.

Depois de de Jong ainda ter sido uma peça importante sob o comando de Flick na temporada passada, ele vem sofrendo com problemas no joelho desde seu retorno da Copa do Mundo. Ao que tudo indica, porém, o tratamento conservador não está trazendo os resultados desejados. Os exames mais recentes, segundo a informação, não mostraram alívio, motivo pelo qual o Barca pressiona por uma operação.

Para irritação do clube, porém, de Jong segue ganhando tempo, embora o prazo anteriormente estabelecido de cerca de quatro semanas já tenha sido ultrapassado há muito tempo. O jogador de 29 anos supostamente justifica sua teimosia alegando que o período só vale a partir de seu retorno. Já para o Barca, o prazo começou com a eliminação da Oranje na Copa do Mundo.