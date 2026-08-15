Como informa o jornal Bild, Mohamed Ali Zoma despertou o interesse de vários clubes. Foram citados os times da primeira divisão francesa RC Lens e Paris FC. Mas outros clubes também teriam demonstrado interesse no jogador de 22 anos.

O clube, porém, pede uma quantia considerável por Zoma. "Nem quero começar a pensar nisso, quero manter o jogador. Os outros certamente também sabem que ele não é um jogador barato", disse o diretor esportivo Joti Chatzialexiou após a vitória por 3 a 0 sobre o Dynamo Dresden no fim de semana passado, na qual o destaque marcou os três gols do Nürnberg. Antes disso, o presidente do conselho fiscal, Peter Meier, havia mencionado pelo menos 20 milhões de euros como taxa de transferência.

Ainda assim, os francônios centrais não dependem de altas receitas, o que também dá ao técnico Miroslav Klose esperança de permanência de Zoma. "Sabe-se como as coisas podem mudar rapidamente no futebol, mas eu não penso absolutamente nada nisso. Sei que ele se sente muito bem aqui. Não tenho a sensação de que ele queira ir para algum outro lugar", explicou.

1. FC Nürnberg: quais talentos o FCN vendeu recentemente por muito dinheiro?

Nos últimos anos, o FCN arrecadou, entre outros, com Stefanos Tzimas (26,5 milhões de euros), Can Uzun (13 milhões de euros), Casper Jander (12 milhões de euros) e Nathaniel Brown (11,75 milhões de euros). Este último ainda rendeu mais dinheiro aos cofres no verão, com sua transferência de cerca de 50 milhões de euros para o Bayern de Munique devido a uma participação em revenda.

O Nürnberg contratou Zoma apenas no ano passado, vindo do time italiano da terceira divisão UC AlbinoLeffe. Segundo informações, a taxa de transferência foi de 1,5 milhão de euros, motivo pelo qual o clube deverá comemorar um enorme lucro em uma eventual venda.

Zoma, que é de Merate, um município da província de Lecco, na região italiana da Lombardia, e também tem raízes na Costa do Marfim, também foi titular no sábado no prestigioso clássico da Francônia contra o Greuther Fürth.

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