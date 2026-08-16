Como informa o portal esportivo grego Gazzetta, Konstantelias já estaria a caminho de Dortmund para realizar os exames médicos obrigatórios. Assim, restaria apenas a avaliação para que a transferência se concretize.

O BVB teria chegado a um acordo com o PAOK por uma taxa de transferência de 30 milhões de euros, incluindo bônus. Konstantelias deve assinar um contrato de quatro anos e receber 3,2 milhões de euros líquidos por ano.

Segundo a reportagem, após as negociações fracassadas com o Colônia por uma transferência de Said El Mala, o BVB foi com tudo tanto por Konstantelias quanto por seu clube e, nas últimas 48 horas, teria impulsionado a transferência com toda a força. Nisso, o compatriota de Konstantelias, Konstantinos Karetsas, também teria desempenhado um papel importante.

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Karetsas teria ajudado na contratação de Konstantelias pelo BVB

Karetsas havia se transferido no início de agosto do Genk para Dortmund por cerca de 30 milhões de euros e teria contado a Konstantelias sobre suas impressões extremamente positivas do BVB. Konstantelias, de 23 anos, não é um velocista de lado de campo como El Mala, mas ainda assim traz qualidades que podem ajudar o BVB. No ataque, ele pode atuar em diferentes funções, além de ter velocidade e força no drible.

Na fase classificatória da Liga Europa, que já começou, Konstantelias marcou três gols em quatro jogos e ainda deu uma assistência. Mesmo assim, o PAOK parou já na terceira fase contra o Anderlecht, após duas derrotas.

Konstantelias foi formado no PAOK, passou por todas as categorias de base do clube e teve apenas uma passagem de seis meses por empréstimo no então time da segunda divisão belga KAS Eupen. Depois de seu retorno no verão de 2022, Konstantelias rapidamente se tornou titular e, com 70 participações em gols em 190 jogos oficiais, foi um nome marcante do ataque que deu ao PAOK, em 2024, seu primeiro título da liga novamente após cinco anos.

Em 2025, ele foi eleito o jogador do ano na Grécia, à frente do reforço do BVB Karetsas e de Christos Tzolis, que nas últimas duas temporadas destruiu a liga belga no Club Brugge e agora se transferiu para o Arsenal por 40 milhões de euros.

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O BVB também vai buscar Joey Veerman?

Com a iminente contratação de Konstantelias, o planejamento de elenco do Dortmund aparentemente ainda não está concluído. "Naturalmente, alguns recursos serão liberados, e queremos usá-los bem esportiva e economicamente", disse o diretor-executivo Lars Ricken. Em vez de colocar 50 milhões na mesa por El Mala, o BVB aposta em uma solução diferente. "Claro que agora existe a possibilidade de contratarmos mais de um jogador. Temos alguns jogadores em mente que ainda podem nos fortalecer", garantiu o diretor esportivo Ole Book.

Um deles seria, segundo informações, Joey Veerman, do PSV Eindhoven. O jogador de 27 anos teria uma cláusula de rescisão no valor de 20 milhões de euros, que, no entanto, expira em poucos dias. Após a vitória da PSV em um amistoso contra o Excelsior Rotterdam na noite de sábado, Veerman reagiu aos rumores. "Se isso acontecer, seria uma ótima opção para mim. Esperei por isso durante anos", disse Veerman à ESPN. Olhando para o fim próximo da janela de transferências, ele acrescentou em tom de brincadeira: "Se eles realmente me querem tanto assim, precisam se apressar." Além disso, o BVB também quer reforçar mais uma vez a posição de lateral-direito.

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