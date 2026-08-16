Como o portal esportivo grego Gazzetta noticiou primeiro, Konstantelias já estava a caminho de Dortmund na manhã de domingo para realizar os exames médicos obrigatórios. Imagens da Sky da chegada do jogador desejado ao aeroporto de Dortmund vieram na hora do almoço. Assim, restaria apenas a avaliação médica para a transferência ser concretizada.

No entanto, há resistência entre os torcedores do PAOK. O maior grupo ultra do clube condenou a iminente transferência do xodó da torcida com palavras duras. Detalhe curioso: os torcedores já haviam melado no verão passado uma transferência de Konstantelias para o Stuttgart que já estava acertada.

O BVB teria chegado a um acordo com o PAOK por uma taxa de transferência de 30 milhões de euros, incluindo bônus. Konstantelias deve assinar contrato de quatro anos e receber 3,2 milhões de euros líquidos por ano.

Segundo a reportagem, após o fracasso das negociações com o Colônia por uma transferência de Said El Mala, o BVB foi com tudo tanto em Konstantelias quanto em seu clube e, nas últimas 48 horas, acelerou a transferência com força total. Nisso, o compatriota de Konstantelias, Konstantinos Karetsas, também teria desempenhado um papel importante.

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Karetsas teria ajudado na cartada do BVB por Konstantelias

Karetsas havia se transferido do Genk para Dortmund no início de agosto por cerca de 30 milhões de euros e teria contado a Konstantelias sobre suas impressões extremamente positivas do BVB. Konstantelias, de 23 anos, não é um ponta veloz como El Mala, mas ainda assim traz qualidades que podem ajudar o BVB. No ataque, ele pode atuar em várias funções, tem velocidade e força no drible.

Na já iniciada fase de qualificação da Liga Europa, Konstantelias marcou três gols em quatro jogos e ainda deu uma assistência. Ainda assim, o PAOK parou já na terceira fase contra o Anderlecht após duas derrotas.

Konstantelias foi formado no PAOK, passou por todas as equipes de base do clube e passou apenas meio ano por empréstimo no então time da segunda divisão belga KAS Eupen. Após seu retorno no verão de 2022, Konstantelias rapidamente virou titular e, com 70 participações em gols em 190 jogos oficiais, foi um rosto marcante do setor ofensivo que deu ao PAOK, em 2024, um título nacional novamente pela primeira vez em cinco anos.

Em 2025, ele foi eleito o jogador do ano na Grécia, à frente do reforço do BVB Karetsas e de Christos Tzolis, que nas últimas duas temporadas destruiu a liga belga no Club Brugge e agora se transferiu para o Arsenal por 40 milhões de euros.

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O BVB também vai buscar Joey Veerman?

Mas, ao que tudo indica, o planejamento de elenco do Dortmund ainda não está encerrado com a iminente contratação de Konstantelias. "Naturalmente, alguns recursos serão liberados e queremos usá-los bem do ponto de vista esportivo e econômico", disse o diretor-executivo Lars Ricken. Em vez de colocar 50 milhões na mesa por El Mala, o BVB aposta em outra solução. "Claro que agora existe a possibilidade de contratarmos mais de um jogador. Temos alguns jogadores em mente que ainda podem nos reforçar", garantiu o diretor esportivo Ole Book.

Um deles seria, ao que tudo indica, Joey Veerman, do PSV Eindhoven. O jogador de 27 anos teria uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, que, no entanto, expira em poucos dias. Após a vitória da PSV em amistoso contra o Excelsior Rotterdam na noite de sábado, Veerman reagiu aos rumores. "Se isso acontecer, seria uma grande opção para mim. Esperei por isso durante anos", disse Veerman à ESPN. Olhando para o fim próximo da janela de transferências, ele completou em tom de brincadeira: "Se eles realmente me querem tanto assim, vão ter que se apressar." Além disso, o BVB também quer reforçar mais uma vez a posição de lateral-direito.

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