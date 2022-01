Transfer ban do Olympique travou ida de Luis Henrique ao São Paulo

O São Paulo tentou a contratação de Luis Henrique, atacante que se destacou pelo Botafogo e defende o Olympique de Marselha, da França. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho confirmou a procura pelo atleta. Entretanto, explicou que não houve acordo, porque os franceses sofreram punição de transfer ban e não conseguiriam buscar um substituto para o atacante no mercado da bola.

A ideia do Tricolor paulista era buscar o atacante de 20 anos por empréstimo para agradar Rogério Ceni. O técnico queria a contratação de um ponta nesta janela de transferências — Soteldo era o nome mais cotado, mas não houve acordo à época.

"Há essa possibilidade. Estávamos conversando de forma avançada. Claro que até meio do ano ele pode jogar lá, ter rendimento melhor. Pode ser que o time não queira emprestar mais. Têm essas possibilidades, mas continuamos atentos. Achamos um jogador de um contra um muito forte fisicamente, muito talentoso, vamos continuar observando. 6 meses no futebol é muito tempo, mas vamos continuar monitorando o Luis Henrique", disse ao portal UOL.

Antes de Luis Henrique, o São Paulo tentou outros dois nomes: Soteldo, atualmente no Toronto, do Canadá, e Douglas Costa, que deixou o Grêmio recentemente. Os paulistas, no entanto, não obtiveram sucesso nas tratativas.

Mais artigos abaixo

"Fomos e tentamos buscar o Soteldo, não conseguimos. Conversamos com Douglas Costa, sim, e também não avançou. Agora, posso dizer: tentamos o Luis Henrique, do Olympique de Marseille, conversamos muito. Temos relação muito boa lá. Mas o Olympique ficou proibido de fazer contratações pela FIFA em razão do Fair Play Financeiro, e aí não vão liberar um jogador pra nós se eles não tem possibilidade de trazer outro. Era um jogador que sempre conversavamos", admitiu.

O São Paulo propôs empréstimo de Soteldo ao Toronto, com a obrigação de adquirir 50% dos direitos econômicos do venezuelano em caso de atingir alguns objetivos.