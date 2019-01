Transações entre clubes supera 7 bilhões de dólares e bate recorde em 2018

Campeonatos europeus dominam a lista dos torneios que mais gastaram; Brasil entra como país mais ativo em negociações

Os gastos dos clubes envolvendo transferências de jogadores atingiu um novo recorde em 2018 ao superar os valores em relação aos de 2017. Segundo dados da Fifa relevados na última terça-feira (29), 3.974 times em todo o mundo realizaram transferências.

Apesar do número total ser consideravelmente alto, apenas 31 das equipes gastaram mais de 50 milhões de dólares (R$186 milhões). Além disso, 78,2% das despesas foram realizadas por times da Uefa, ao todo 1.689 clubes.



(Foto: Getty Images)

As cinco principais ligas europeias – La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e Premier League – foram os campeonatos que mais investiram, representando 73,1% do total. Os clubes ingleses pagaram 1,981 bilhões de dólares (R$7,3 bilhões), os espanhóis 1,352 bilhões de dólares (R$4,9 bilhões), os italianos 848 milhões de dólares (R$3,1 bilhões), os alemães 485 milhões de dólares (R$1,8 bilhões) e os franceses 469 milhões de dólares (R$1,7 bilhões).

O Brasil é o país que lidera a tabela mais ativa, com 251 clubes envolvidos em operações, seguido pela Alemanha com 141, Espanha com 124 e Inglaterra, com 120 clubes.

Os times brasileiros também foram as equipes que mais contrataram e exportaram jogadores, ficando à frente dos ingleses, com 651 chegadas e 818 saídas. Por sua vez, a Conmebol foi a única confederação na qual todas as federações estavam ativas no mercado de transferências.