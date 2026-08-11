Com a aproximação do fim da janela de transferências de verão, o Barcelona vive uma movimentação frenética para reestruturar seu elenco, concentrando esforços nas contratações de Rodri, Julián Álvarez e Cancelo, enquanto busca uma saída necessária para ajustar o teto salarial exigido para executar o plano ambicioso do diretor esportivo Deco e do técnico Hansi Flick.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o zagueiro francês Jules Koundé pode ser um dos possíveis destinos de saída caso receba uma oferta atraente, especialmente depois do interesse sério do Arsenal em contratá-lo como alternativa ao seu alvo principal, Konsa, zagueiro do Aston Villa cujo clube pede mais de 75 milhões de euros, cifra considerada exagerada pelo time londrino.

Após a saída já concretizada de Ronald Araújo, o Barcelona espera arrecadar cerca de 40 milhões de euros com a venda de Marc Casadó nos próximos dias, enquanto Koundé representa outra opção para gerar receita adicional, apesar de ter renovado seu contrato recentemente até 2030, e todos os indicativos apontam para o seu desejo de permanecer no Blaugrana.

No entanto, Koundé tem uma conversa pendente com Flick, que já havia esclarecido a situação de vários outros jogadores como Araújo e Casadó, já que o francês perdeu o brilho na última temporada, e parece que o treinador alemão prefere apostar em Eric García desde o início na posição de zagueiro central.

A opção de Koundé encanta o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que procura um defensor híbrido e polivalente capaz de atuar como zagueiro central e lateral direito, especialmente diante dos graves problemas defensivos que o time enfrenta no início da temporada, com William Saliba ausente por tempo indeterminado devido a problemas nas costas, enquanto Timber sofre de problemas crônicos na região da coxa que dificultam sua atuação de forma contínua.

No momento, o Barcelona aguarda os acontecimentos e se prepara para todos os cenários possíveis, e certamente aceitaria uma oferta milionária por Koundé, desde que garanta um zagueiro central de primeira linha para substituí-lo, especialmente porque Flick cobrirá o lado esquerdo com Cancelo, cuja assinatura está próxima, e Baldé, enquanto pela direita conta com alternativas como Eric García e o jovem promissor Xavi Espart, que convence claramente o treinador alemão.

Apesar de o Paris Saint-Germain também ter interesse em contratar um zagueiro de primeira linha, o clube francês não deu passos sérios nesse sentido, e todos os indicativos apontam que optará por contratar um jogador jovem com grandes expectativas, enquanto o Bayern de Munique também coloca Koundé em sua lista, apesar de o time bávaro precisar mais de vender do que de comprar.

A palavra final fica com o próprio Koundé, que se juntou aos treinos coletivos e aguarda o esclarecimento de sua posição definitiva por parte de Flick, diante de seu altíssimo valor de mercado e de seu contrato que se estende até 2030, o que dá ao Barcelona um grande poder de negociação.