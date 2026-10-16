O mundo do rúgbi foi tomado pela tristeza após a morte do sul-africano Hyron Andrews, ex-jogador do inglês Sale, aos 31 anos, em decorrência de uma queda no hotel em que estava hospedada a equipe do Johannesburg Lions, horas antes do confronto com o francês La Rochelle, no sábado, pela Copa dos Campeões Europeia.

A federação sul-africana de rúgbi confirmou, em comunicado oficial, que a morte de Andrews foi resultado de um "acidente", explicando que o jogador faleceu após a queda, em um episódio que choçou seus companheiros, familiares e a comunidade do rúgbi no país.

Rudolf Straeuli, presidente-executivo do Johannesburg Lions, afirmou que o clube recebeu a notícia da morte com profunda tristeza, destacando que Andrews não era apenas um jogador talentoso, mas um membro querido da família do time, ao qual se juntou durante a atual temporada.

Straeuli acrescentou que o clube presta suas sinceras condolências à esposa do falecido, Maygelin, e aos filhos Hendrix e Emerson, além de seus familiares e amigos, ressaltando que sua memória permanecerá viva entre os companheiros e todos que o conheceram.

Os Lions decidiram entrar em campo contra o La Rochelle em homenagem à memória do jogador, enquanto foi determinado um minuto de silêncio em todas as partidas da rodada de abertura do torneio, em luto por sua morte.

Mark Alexander, presidente da federação sul-africana de rúgbi, manifestou seu choque diante da morte, descrevendo-a como uma notícia dolorosa e enviando suas condolências à família do jogador, aos companheiros e aos torcedores.

Andrews havia retornado à África do Sul no verão passado, após encerrar sua passagem pelo clube inglês Sale, com cuja camisa disputou 45 partidas desde que chegou, em fevereiro de 2024, vindo do time sul-africano Sharks.

Alex Sanderson, diretor de rúgbi do Sale, elogiou sua personalidade dentro e fora de campo, descrevendo-o como um companheiro exemplar e uma pessoa querida, de bom humor e muito respeitada pelos colegas.

Apesar de nunca ter atuado pela seleção principal da África do Sul, Andrews representou a seleção de base em 2015, deixando sua marca na carreira esportiva antes da morte repentina, que trouxe à memória o falecimento de Anthony Foley, ex-treinador do irlandês Munster, em Paris, em 2016, antes de uma partida da Copa dos Campeões Europeia.

A tragédia ocorre no momento em que os Lions se preparam para disputar a grande competição continental de clubes, depois que as equipes sul-africanas passaram a integrar as competições europeias na temporada 2022-2023, em meio a um bom início de campanha do time no United Rugby Championship nesta temporada.