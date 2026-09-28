Tragédia no mundo do futebol: morreu Giacomo Ghiardelli, de 22 anos, ex-Juventus e Alessandria

Giacomo Ghiardelli, jovem meio-campista piemontês envolvido em sua batalha mais difícil contra uma grave doença, morreu aos apenas 22 anos. Nascido em Casale Monferrato em 15 de fevereiro de 2004, Ghiardelli foi formado nas categorias de base de Juventus e Alessandria, antes de se transferir para o Asti, na Serie D. No clube biancorosso, ele havia garantido sua permanência no elenco principal também para a temporada 2024-2025: uma trajetória interrompida pelo agravamento de uma grave patologia diante da qual a família e os clubes optaram pela máxima discrição.





A HOMENAGEM - O Alessandria Calcio confiou a seus canais nas redes sociais uma lembrança tão essencial quanto profunda: "Voe alto, Mino, sempre em nossos corações". A essas palavras se uniu a dor da ASD Asti, que se reuniu em torno dos familiares, demonstrando o carinho de uma comunidade em choque. Grande comoção no mundo do futebol piemontês e nacional por uma perda que chegou apenas algumas horas depois da emocionante mensagem de incentivo enviada a ele por ocasião justamente do confronto entre os dois clubes que marcaram a carreira do garoto.





No domingo, foi disputado no Moccagatta o duelo entre Alessandria e Asti: seus dois ex-clubes e os torcedores dedicaram a ele um momento de apoio muito sentido. Uma faixa exibida na Gradinata Nord com a frase "Força, Mino", a camisa número 46 de Ghiardelli mostrada pelo capitão do Asti, Silvio Brustolin, e os aplausos de todo o estádio.



