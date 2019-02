Tragédia no Flamengo: Vasco presta homenagem ao rival na camisa

No confronto desta quarta-feira (13) a equipe Cruz-Maltina irá usar uma camisa com homenagens ao Rubro-Negro e às vítimas da tempestade

O Vasco da Gama irá receber o Resende pela semifinal da Taça Guanabara nesta quarta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), e prestará homenagem ao Flamengo na camisa.

Nas imagens divulgadas, na frente da camisa encontra-se a frase “Em frente, juntos”, e duas bandeiras se cruzando, do Vasco e do Fla.

Já no verso, logo abaixo do pescoço, um pedido de socorro para os moradores e vítimas da Rocinha e do Morro do Vidigal, que está em estado de risco de deslizamentos de pedras.

Vasco joga com camisa para homenagear Garotos do Ninho, e na parte de trás SOS VIDIGAL E ROCINHA pela situação que as comunidades estão passando! #AquiéVasco ⚫️⚪️ pic.twitter.com/XxMB2QSmeX — EU SOU VASCÃO - #ASSOCIAVASCO (@eusouvascao) February 13, 2019

Na última semana, 10 jogadores da categoria de base do Flamengo morreram após um incêndio tomar conta do alojamento em que dormiam. Três garotos sobreviveram com ferimentos, e um deles já deixou o hospital.

Em seu perfil, o Flamengo agradeceu a atitude do rival.

Veja algumas repercussões de clubes brasileiros sobre a tragédia do Ninho do Urubu.

Bandeira do Botafogo a meio mastro em General Severiano. Clube decreta luto oficial em solidariedade ao Flamengo e respeito às vítimas da tragédia no CT do Ninho do Urubu. pic.twitter.com/IUkGmxjuJy — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2019