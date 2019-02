Tragédia no Flamengo: dos três feridos, dois seguem no CTI em situação estável; Jhonata Ventura está em estado grave

Ventura teve cerca de 40% do corpo queimado e está no Hospital Municipal Pedro II

Além das dez vítimas fatais, o incêndio no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (8), feriu outros três jovens das categorias de base do Flamengo.

Dois deles, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, seguem em situação estável no CTI do Hospital Vitória. Eles não tiveram complicações e estão se alimentando normalmente por via oral, segundo o Flamengo. Os garotos estão recebendo antibióticos venosos e suporte por máscara de oxigênio.

Já a situação de Jhonata Ventura, que teve 40% do corpo queimado, é grave. O jovem segue internado no Hospital Municipal Pedro II, em estado grave.

Confira a nota oficial do Flamengo sobre o estado de saúde dos feridos, divulgada no início da tarde deste sábado (9):

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Cauan Emanuel e Francisco Dyogo seguem em situação estável no Hospital Vitória. Os meninos passaram a noite desta sexta-feira (8) sem complicações e se alimentam normalmente por via oral. Os dois atletas permanecem em tratamento no CTI, recebendo antibióticos venosos e suporte por máscara de oxigênio. O chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, e o clínico cardiologista do Vitória, responsável pela internação dos atletas, Dr. Fernando Bassan, acompanham a evolução do quadro.

O atleta Jhonata Ventura segue internado no hospital municipal Pedro II, em estado grave. Ele passou as últimas 24 horas sem intercorrências e alterações laboratoriais significativas. Jhonata está estável hemodinamicamente e sedado, com melhora dos parâmentros respiratórios, e permanece no CTI. Os médicos do Flamengo, Drs. Luiz Baldi e Gustavo Dutra, acompanham a situação de Jhonata, que está sob os cuidados da equipe especializada do Centro de Tratamentos de Queimados."