Gana viveu uma verdadeira tragédia ontem, domingo, após um ataque ao ônibus do time do Berekom Chelsea, que disputa a Primeira Divisão da Liga Gana.

A Federação Ganaense de Futebol anunciou a morte de Dominic Frimpong, ala do Perikom Chelsea, em um ataque armado que atingiu o ônibus da equipe durante o retorno de uma partida da Primeira Divisão Gana, em Samartex, no domingo.

A equipe foi atacada na estrada Bibani-Guasu, em Ahireso, quando os agressores pararam o ônibus e abriram fogo; vários jogadores e membros da comissão técnica fugiram para salvar suas vidas.

O jornal “As” informou que os agressores atiraram no ônibus enquanto ele tentava dar ré, atingindo Frimpong, de 20 anos, na cabeça. Ele faleceu posteriormente no hospital, sendo a única vítima confirmada no incidente. De acordo com alguns relatos da mídia local, vários jogadores e membros da comissão técnica continuam desaparecidos após terem se refugiado na floresta em busca de proteção após o trágico incidente.

O comunicado dizia: “A Federação Ganesa de Futebol (GFA) recebeu com profundo choque e grande tristeza a notícia do falecimento de Dominic Frimpong, jogador do clube de futebol Berekuom Chelsea”.

O acidente chocou toda a comunidade do futebol, e a Federação Gana de Futebol expressou suas sinceras condolências à família do falecido, aos seus companheiros de equipe, à comissão técnica, à diretoria e a todos os membros do clube Perikom Chelsea neste momento difícil.