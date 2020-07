Tragédia do Ninho: Flamengo chegou a um acordo com quantas famílias?

Nesta segunda-feira (27), o clube anunciou acordo com mais uma família

Nesta segunda-feira (27), o anunciou que chegou a um acordo de indenização com mais uma das famílias que perderam parentes na tragédia do Ninho, acontecida em 8 de fevereiro de 2019.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Trata-se da família de Samuel Thomas, representada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Em respeito à pedido da família, os valores do acordo e outras informações não foram divulgadas à imprensa.

Mais times

É verdade. Fechamos com mais uma família. Contudo, nos foi pedida máxima discrição. Portanto, em respeito à família não passarei maiores informações. Nosso compromisso é trabalhar com respeito máximo e a seriedade que esse assunto demanda. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) July 27, 2020

Na última semana, o clube já havia anunciado que tinha chegado a um acerto com a família de Jorge Eduardo, outro garoto vítima do incêndio.

Com os acertos, o Flamengo já chegou a acordo com sete famílias que perderam parentes na tragédia: Samuel Thomas, Jorge Eduardo, Áthile Paixão, Gedinho, Rykelmo (lado paterno), Bernardo Pisetta e Vitor Izaias.

Agora, o clube ainda precisa se acertar com algumas outras partes: as famílias de Christian Esmerio, Pablo Henrique, Arthur Vinícius e Rykelmo (lado materno).

Três das famílias não entraram na justiça e estão aguardando o desenrolar das investigações para decidir o procedimento legal. Enquanto isso, o lado materno da família de Rykelmo trava uma batalha judicial contra o clube.

Neste último mês de fevereiro, a tragédia do Ninho completou um ano. As dez vítimas receberam homenagens tanto do Flamengo quanto de torcedores, que se reuniram (estávamos em um período pré-pandemia) para fazer uma vigília. Enquanto isso, o clube procurava várias das famílias para conseguir entrar em um acordo para as indenizações.

As indicações deste momento são claras: depois de tantas críticas nas redes sociais e na imprensa, o Fla está mais determinado do que nunca para cumprir com suas obrigações e pagar as indenizações devidas.